改革將成為化解重大風險攻堅戰重要武器

中評社北京12月20日電／展望2019年，全球經濟和金融市場仍存在較大不確定性，歐美經濟或將由強轉弱，外需對中國經濟的貢獻可能進一步減小，中國經濟在由高速增長向高質量增長的轉型與結構調整過程中，一些“灰犀牛”性質的金融風險可能仍將釋放。



證券時報發表中泰證券首席經濟學家李迅雷文章表示，隨著經濟增速放緩，降准降息的空間依然存在，這對於抵禦金融風險固然有一定作用，但憑此化解風險還有難度。因此，預期2019年中國的改革仍將深化推進，例如金融改革、財稅改革和國企改革等。



文章分析，首先看金融改革，空間仍很大，如利率市場化和匯率國際化還在繼續推進；近期習總書記宣布設立科創板並進行註冊制試點，使得十八屆三中全會提出的註冊制改革任務終於有了推進，為提高直接融資比重帶來新的曙光。



其次，2019年財稅改革的步伐有望加快，今年的個稅改革看似步伐不大，但隨著2019年步入執行階段，如果從嚴執法，則對於縮小收入分配差距的作用一定高於預期。此外，新一輪增值稅減免已經呼之欲出，在稅收增速下降的背景下，減稅的另一面一定是縮減財政支出，而支出縮減必然會牽出支出的結構性改革，如今年正在推進的黨政機構改革，實際上也指向行政支出的優化。



第三，期待國企改革會有更大的實質性進展。國企在經歷了2016年以來的供給側結構性改革之後，盈利上升、結構有所優化，但隨著PPI（生產價格指數）的回落，2019年的盈利增速會進一步回落。儘管國家對於民企和國企都會毫無保留地予以支持，但目前加大對民企的扶持力度更為迫切。因此，國企自身改革就需要加快推進，以應對日趨激烈的競爭。





