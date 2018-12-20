質量優先，加快建設現代化經濟體系

中評社北京12月20日電／質量優先、創新驅動、協調發展……近日召開的中央政治局會議明確指出，要加快建設現代化經濟體系。



新華社發表記者齊中熙述評文章表示，當前，中國經濟已由高速增長轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和中國發展的戰略目標。



聚焦高質量發展



文章指出，國家統計局最近發布的數據顯示，2015年至2017年中國經濟發展新動能指數分別為123.5、156.7、210.1，分別比上年增長23.5%、26.9%和34.1%，呈逐年加速之勢。



“經濟發展新動能指數逐年攀升，表明中國經濟發展新動能加速發展壯大，經濟活力進一步釋放，成為緩解經濟下行壓力，推動高質量發展的重要動力。”國家統計局統計科學研究所所長萬東華認為。



中央政治局會議明確要求，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推進高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化市場化改革、擴大高水平開放。



今年以來，面對錯綜複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中國經濟高質量發展的步伐更加堅定，用轉型發展的確定性來有效對衝外部不確定性的影響。



從最新一組數據可以看出中國從高速增長邁向高質量發展階段軌跡：



前三季度，中國經濟同比增長6.7%，保持在合理區間，發展大勢保持穩定；1至11月份，高技術製造業、裝備製造業增加值增速分別快於規模以上工業5.5個和2個百分點；服務業和消費對經濟增長的貢獻分別升至60.8%和78%，新登記註冊企業日均超過1.8萬戶；



投資結構持續改善，製造業投資增速連續6個月加快，民間投資增速保持在8%以上的較快水平。實物商品網上零售額增長27.7%，持續保持較快增長……



所有這些都在說明，中國經濟結構調整和轉型升級正在深化，經濟高質量發展的特征更加明顯。



國務院發展研究中心副主任張軍擴認為，面對複雜局面，關鍵要堅定不移深化改革、擴大開放，著力完善有利於推動高質量發展的體制和政策環境。



堅持創新驅動



文章介紹，雄安新區，京雄城際鐵路中國鐵建電氣化局項目部內，一群年輕人正在為這條“智能高鐵”設計建築信息模型（BIM）。未來，這條高鐵的電氣化建設將全部實現電腦場景模擬和模塊化建造，高鐵接觸網關鍵設備安裝將以機器手臂代替人工。



“中國戰略性新興產業在引領供給升級、企業轉型、區域經濟結構調整等方面發揮了積極作用。”國家發展改革委副秘書長任志武說。



堅持創新驅動讓中國戰略性新興產業保持蓬勃發展態勢。2016年和2017年，全國戰略性新興產業工業部分增速高於同期全國水平40%以上。2018年上半年，戰略性新興產業工業和服務業增速仍舊分別比總體增速高出30%。



在新一輪科技革命和產業變革加速重構全球創新版圖、重塑全球經濟結構的大背景下，中國創新創業更加活躍。《2017年中國大眾創業萬眾創新發展報告》指出，全國創業孵化載體內企業就業人數超過200萬人，每家企業平均帶動就業43人。



大力推動創新驅動發展，努力拓展發展空間。國家發展改革委10月發布的報告指出，大眾創業、萬眾創新為中國穩定和擴大就業提供了重要支撐。初步統計顯示，新動能對新增就業的貢獻率達到70%左右。



國家發展改革委產業協調司副司長蔡榮華說，中國將緊緊抓住新一輪產業變革的契機，聚焦製造業智能化等重點領域，創新發展方式、消除發展短板。



進一步激發市場活力



文章分析，商務部近日發布數據顯示，前11個月，中國新設立外商投資企業54703家，同比增長77.5%，實際使用外資7932.7億元，基本保持平穩。



這一成績是在全球外國直接投資金額大幅下滑的背景下取得的。



10月底，世界銀行發布的《2019營商環境報告》指出，中國營商環境在全球190個經濟體中排名從第78位躍升至第46位，首次進入世界前50位。世界銀行稱，中國在開辦企業、辦理施工許可證、獲得電力、納稅、跨境貿易等改革中取得的突出成績，讓營商環境大幅改善。



近年來，中國著力構建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調控有度的經濟體制，不斷增強中國經濟創新力和競爭力。



“放管服”改革不斷提速，減稅降費支持實體經濟，加快落實負面清單制度……今年以來，面對風雲變幻的外部環境，中國一系列經濟體制改革的步伐蹄疾步穩，進一步激發了市場活力。



11月，中國發布了《關於支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施的通知》，提出53項切口小、見效快的工作措施，以推動自貿試驗區更好發揮示範引領作用。



商務部外國投資司司長唐文弘表示，“53條”主要涉及營造優良投資環境、提升貿易便利化水平、推動金融創新服務實體經濟、推進人力資源領域先行先試等方面，“53條”旨在著力打通有關工作的“堵點”和“難點”。



