周波：雙城論壇可發展到更廣領域

上海市常務副市長周波在開幕式中致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）2018台北、上海雙城論壇20日上午在台北晶華酒店舉行，上海市常務副市長周波在開幕式致詞表示，剛才鄧副市長說我們是兩個城市關係，他個人感覺更多是共同點，“雖然有些詞彙不同，但說的是同件事情”。他最後也說，對台灣民眾來說，可以將雙城論壇發展到更廣的領域，這方面有更多事情可以做，秉持“兩岸一家親”的理念，譜寫更好的雙城美好故事，共同維護兩岸和平大局。



雙城論壇今天在晶華酒店舉行，主論壇議程為“永續的城市、永續的發展”，圍繞“循環經濟”為主軸。20日雙方官方代表主題演講結束後，將簽署備忘錄，包括：《上海市與台北市青少年運動員培養交流合作備忘錄》、《上海市嘉定區與台北市大同區交流合作備忘錄》及《上海廣播影視製作行業協會與台北市文化基金會、台北市電影委員會交流合作備忘錄》。



周波致詞提到，剛才鄧副市長說我們兩個城市關係，他個人感覺是更多是共同點，雖然有些詞彙不同，但說的是同件事情。就像是大陸叫做出租車，不是你的私家車是出租的，而台灣就做計程車，也不是私家車是計算路程、要付費的，所以是一件事情。



他表示，我們養成即使合作關係也要競爭，但是希望是良性競爭，有競爭才會有動力、有壓力、有榜樣。他強調，透過雙城論壇我們受益良多，得到很多實踐證明這件事情，就像他經常舉的例子，市民服務12345熱線就是向台北學習。



周波表示，今年是大陸改革開放40週年，上海作為改革開放的窗口，取得舉世矚目的成就，其中也有廣大的台灣同胞、台商、台資的貢獻，有一萬兩千九百多家台商、台資在上海，投資超過四百億美元，我們非常感謝。今年首屆進口博覽會也有73家台企參加，都充分說明兩岸合作的成果與結晶。



他指出，台北與上海合作淵源流長，開展了一系列務實高效的活動，包括簽署市政、文化、教育、體育等方方面面的合作備忘錄，這些成果為兩市民眾帶來福祉，尤其雙城論壇是機制化的平台，也是兩岸的典範。



周波說，今年雙城論壇主題非常有意義，永續城市發展為主題展開討論，對於上海、台北是共同命題，我們上海人口超過三千萬，每天消耗的食物七萬頓，處理垃圾要佔一半以上，現在人口還不斷增長，這些都是我們的挑戰。



他表示，按照上海2035發展規劃，要計劃建設為國際、經濟、金融、現代化、國際化大都市，創新之城、生態之城等。現在他們正在打造長江三角一體化、高質量發展戰略，三省一市共計有兩億人口、二十萬億GDP，有一億多的中產階級。有廣闊市場，如何做成一體化，這對台灣民眾來說也是機遇，可以將雙城論壇發展到更廣的領域，在這方面有更多事情可以做，秉持兩岸一家親的理念譜寫更好的雙城美好故事，共同維護兩岸和平大局。