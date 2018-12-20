避免政府“關門” 特朗普就“修墻費”鬆口？（網絡圖片） 中評社北京12月20日電／美國總統唐納德·特朗普18日似乎就美國與墨西哥邊界隔離墻修建經費作出妥協，首次暗示願意與民主黨人達成協議，避免部分聯邦機構因財政預算案難產而停止運轉。



特朗普先前要求國會批准50億美元修墻撥款，沒有獲得足夠支持。他一度警告，若不如願，不惜讓政府“關門”。



【讓步尋他法】



白宮發言人薩拉·桑德斯18日暗示，特朗普不希望政府關門，儘管他上周說願意“驕傲”地讓政府停擺。



桑德斯說：“我們不想讓政府關門……（但）我們想對非法移民關閉邊境。”按照她的說法，白宮正在尋求“其他方式”獲取修墻經費，“總統請每一名內閣部長尋找能夠用於保護邊境的資金”。



特朗普要求國會撥款50億美元用於修建美墨邊界隔離墻，以履行2016年競選總統時的承諾。這一提議在共和黨掌控的參、眾兩院沒有贏得足夠支持，包含修墻費在內的財政預算案無法通過。



美國國土安全部等部分政府機構現有撥款21日午夜前到期。如果共和、民主兩黨議員無法在那之前就預算案達成一致，這些機構將關門。美聯社報道，超過80萬名政府員工屆時將休無薪假或無薪上班。



就能否及時與民主黨人達成一致、避免政府關門，特朗普18日說，現在作判斷“為時過早”，“我們看看會發生什麼……我們需要邊境安全”。



【想要“備用金”】



一名不願公開姓名的共和黨資深議員助理說，參議院共和黨領袖米奇·麥康奈爾18日早些時候在國會山一場非公開會面上提議，預算案應包含16億美元邊境圍欄經費，外加10億美元資金供特朗普用於邊境事務。



多名民主黨人當場拒絕。眾議院民主黨領袖南希·佩洛西說：“我們不接受他們提議給特朗普10億美元備用金，用於施行他非常錯誤的移民政策。”



特朗普2016年競選時承諾要讓墨西哥為修建邊界墻掏錢，遭到拒絕。



白宮對經由合法途徑獲得修墻經費表達樂觀。桑德斯告訴福克斯新聞頻道記者，已經確認可以動用“大量不同的經費來源”，充作特朗普所需50億美元修墻費。



民主黨人不同意特朗普打其他聯邦政府機構經費的主意。參議院民主黨領袖查克·舒默說，“理所當然”不會有修墻費。



【難題留明年】



路透社報道，一些參議員認為，國會兩黨領袖最終會說服特朗普簽署不含修墻費的預算案。一些參議員說，國會本周可能通過一份臨時性預算撥款案，以便政府能正常“跨年”。這意味著財政預算案這塊燙手山芋將交給新一屆國會。



眾議院明年1月3日起將由民主黨人控制，佩洛西屆時將出任議長。她說，前路仍然不明，或許會繼續以同意短期撥款的“持續決議”作為權宜之計。



參議院共和黨領袖麥康奈爾堅信，政府不會停止運轉，“關門不是好選項”，最可能的結果是兩黨達成“持續決議”。



只是，麥康奈爾同樣認為，佩洛西不會願意開年就背上預算案之爭的包袱。“如果我是她，我不會想明年處理今年的事”。



他說，“持續決議”實際是“把今年的事情推到明年”。



（來源：新華網）