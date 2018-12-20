近九成受訪本科生期待大學淘汰“水課”

中評社北京12月20日電／前不久，教育部印發《關於狠抓新時代全國高等學校本科教育工作會議精神落實的通知》，要求全面整頓本科教育教學秩序，嚴格過程管理，淘汰“水課”。當下大學校園中“水課”多嗎？“水課”有哪些特征？



上周，中國青年報社社會調查中心聯合問卷網，對2010名受訪者進行的一項調查顯示，76.7%的受訪者直言大學“水課”多，其中85.5%的受訪本科生這樣認為。考試把關不嚴（61.0%）和課堂紀律散漫（53.4%）被受訪者認為是“水課”的兩個主要特點。89.7%的受訪本科生贊成淘汰大學“水課”。



受訪者中，本科生占36.8%，研究生占14.2%，已畢業的占45.9%。年齡上，00後占2.4%，90後占35.8%，80後占46.0%，70後占12.2%，60後占3.0%。



85.5%受訪本科生認為大學“水課”多



浙江大學大三學生王嚴亮（化名）直言“水課”很沒意思。“這樣的課上，大部分學生要麼玩手機，要麼看課外書，要麼寫其他課程的作業，學不到什麼知識。老師也不認真備課，甚至直接念PPT。課程結束，學生都能拿高分，其實就是為了修學分選的”。



河北經貿大學大三學生袁鑫（化名）對記者說，“水課”上，老師講課經常跑偏。“有些老師不負責任，學生在下面幹什麼完全不管，期末考試還提前漏題給學生。很多學生對這種課還挺喜歡，因為不用努力就可以拿到高分”。



調查中，76.7%的受訪者坦言大學“水課”多，其中19.9%的受訪者認為非常多。交互分析發現，85.5%的受訪本科生認為大學“水課”多。考試把關不嚴（61.0%）和課堂紀律散漫（53.4%）被認為是“水課”兩個最大特點，其他還有：給分普遍高（46.8%）、課程內容沒有核心和難度（46.1%）、不點名（32.2%）、教學課件一直不更新（30.5%）、平時不留作業（21.6%）、老師批改作業無標準（15.5%）等。



北京師範大學教授王宏新認為，評判課程是否“水”，最根本的是要看主講老師是否認真對待課程。“每一門課的開設，大都經過了學校和專業的長時間考量。大部分情況下，沒有哪一門課程真的‘水’，只有老師講得‘水’、學生學得‘水’而已”。



89.7%受訪本科生贊成淘汰大學“水課”



“水課”帶來了哪些問題？調查中，63.0%的受訪者認為學生從課堂獲得的東西少，61.6%的受訪認為它擾亂教育評價體系，58.0%的受訪者認為是浪費了教育資源，45.5%的受訪者認為它打擊學生求知積極性，25.6%的受訪者認為它影響學風。



袁鑫指出，“水課”老師對學生平時成績打分不認真，上課認真的學生與從沒聽過課的學生分數基本一樣。



王嚴亮認為，“水課”太無聊，大大降低了學生的學習興趣，也浪費學生和老師的精力與時間。“我非常喜歡歷史，曾經選修了一門歷史課程，但因為老師授課應付、講得太平淡，聽不下去”。



調查顯示，84.1%的受訪者贊成淘汰大學“水課”，其中27.0%的受訪者非常贊成。交互分析發現，89.7%的受訪本科生贊成淘汰大學“水課”，75.7%的受訪研究生贊成淘汰大學“水課”。



教育部長江學者特聘教授徐小洲認為，首先，“水課”影響教育培養目標的實現，不能培養出專業、全面發展的高素質創新創業人才，也是其根本性的危害。其次，水課帶壞了教學風氣和學習風氣。另外，“水課”上，學生拿了高分卻沒提高水平，進入職場後，既影響社會評價，也使學校的聲譽受損。



怎樣減少“水課”，打造“金課”？調查中，64.2%的受訪者建議引導學生根據興趣和課程含金量選課，63.5%的受訪者建議完善高校教師考評制度，引導教師平衡科研與教學，61.0%的受訪者希望對亂打分的教師進行批評，37.7%的受訪者希望學校加強對教師授課的監督，為學生建立反饋機制。



王嚴亮希望學校收集和了解學生們對課程的需求，針對性地開設一些可以開拓視野、開放思想的高質量選修課。“教師評價體系也要改，很多老師雖然學術上很厲害，但不是合格的教師，講不好課。評價體系應更注重老師的教學情況”。



王宏新認為，大學應該重新強化教學研究和集體教研這兩個很好的功能，在體制機制上恢復原來的教研室架構。“現在許多大學的教研室已經消失，教研室改成了系，系變身為院，院又朝著集團化的學部發展，都是學科導向、專業導向。今後還是要更注重教學改革和教學研究”。



徐小洲認為，首先應該提高解決大學“水課”這個問題的意識。其次，應該對課程設置、檢驗有一個嚴格、專業的標準和機制。第三，要加強管理，“在課程質量管理這個環節，要動真格，不能只喊口號”。



（來源：中國青年報）