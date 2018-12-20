伊能靜回應整容質疑：變相贊美我變漂亮了　

中評社北京12月20日電／12月20日，伊能靜在個人社交平台發長文回應整容質疑，她表示自己一直在戴牙套調整臉型，同時有在運動和調整飲食。



她在正文中說：“最近好多人說我整了，某種意義上，是變相贊美我變漂亮了。”“牙套戴了兩年，這兩年來，每隔四個月就主動找牙醫調整臉型的需要。”“再來是最近又做了一次大的飲食調整，每天大量綠色生或燙的根莖蔬菜。”“雖然忙到沒有太多時間健身，但我盡量步行，陪米粒的時候，多走路，這樣一段時間堅持下來，感覺皮膚更緊致，膚色也白皙。”她還回懟一些鍵盤俠的言辭：“她們說你為了討好男人，殊不知只有最腐敗的腦才會想出這樣的形容詞。”最後，她表示：“身體是我經驗人生的好夥伴，我感恩它，我希望能跟身體一直好好的作伴下去。”



伊能靜原文：



最近好多人說我整了，某種意義上，是變相贊美我變漂亮了。



牙套戴了兩年，這兩年來，每隔四個月就主動找牙醫調整臉型的需要，前一陣子太瘦下巴感覺太尖，跟牙醫溝通希望兩頰飽滿，重新做牙模設計。這陣子覺得有法令陰影，再次和牙醫溝通。這是我第四次依臉型修正牙套，我的牙醫羅醫師說，他真的很佩服我對自己臉型變化細微的觀察。戴牙套真的是一個痛苦而漫長的過程，曾經晚上酸痛到頸椎疼痛、頭痛、沒辦法睡眠，付出這些時間和難受，我堅定的希望結果是我期望的。在最後一年，還有固定器的八個月，要與牙套相處整整四年，我真的佩服我對健康和美的意志。



再來是最近又做了一次大的飲食調整，每天大量綠色生或燙的根莖蔬菜（根莖蔬菜創造身體好菌。）一天2500CC的水分，一個硬幣大小的堅果，一份粗糧，完全戒絕零食、甜品，我斷了牛、豬、雞等肉類（這部分請不要模仿，我有營養師指導我。）吃海鮮的原型，戒精致澱粉，依然堅持不喝冷凍飲料，只吃低糖的水果。



雖然忙到沒有太多時間健身，但我盡量步行，陪米粒的時候，多走路，這樣一段時間堅持下來，感覺皮膚更緊致，膚色也白皙。好油、低醣、蔬菜、原型食物，讓我感覺自己更精神。