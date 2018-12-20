新時代中國軍隊展現大國擔當

中評社北京12月20日電／時光荏苒，歲月流轉。



回首過去這一年，在習近平新時代中國特色社會主義思想引領下，新時代中國國際軍事合作開拓進取、銳意創新，亮點紛呈，為全面建成世界一流軍隊、實現中國夢強軍夢，推動構建新型國際關係和人類命運共同體作出新的貢獻。



這一年，從北京香山論壇發出中國軍隊聲音，到首屆中非防務安全論壇凝聚中非普遍共識；從楚戈爾大草原中俄兩軍合帳練兵，到南海海域中國與東盟10國艦艇編隊聯合演練；從長城腳下響徹天際的“和平號角”，到珠海上空震耳欲聾的戰機轟鳴，一場場國際軍事合作活動，讓新時代的人民軍隊一次次置身於聚光燈下，展現了大國軍隊的責任與擔當。



“朋友圈”越來越大



——構建全方位寬領域多層次的國際軍事合作新格局



“太神奇了！”一位美國女軍官初次體驗中醫針灸後，興奮地感嘆道。



11月14日，2018中美兩軍人道主義救援減災聯合演練在東部戰區陸軍某工兵旅拉開帷幕。發出感嘆的正是美方90餘名參演官兵之一。在今年中美關係歷經波折的背景下，兩軍此次聯合演練，別具意味。



今年以來，中美兩國關係發展不斷出現新的複雜因素，但兩國國防部長5個月內三度會面，兩國國防部工作會晤和海上軍事安全磋商如期舉行，兩軍關係保持了總體穩定。



對於中俄兩軍關係來說，俄羅斯後貝加爾邊疆區的楚戈爾訓練場無疑見證了歷史性的一刻。



今年以來，在兩國元首的戰略引領下，中俄全面戰略協作夥伴關係不斷邁向更高水平，兩國的軍事互信和軍事合作水平也持續高位運行。中俄兩軍在高層互訪、聯演聯訓、裝備技術等領域的合作走深走實，在朝核問題、軍備控制等熱點問題上相互支持，共同維護地區和平。我軍首次受邀參演俄軍兵力規模大、指揮層級高、聯合性強的“東方－2018”戰略演習，標誌著中俄雙方政治戰略互信和軍事合作水平達到歷史新高。



大國是關鍵，周邊是首要。從軍委領導訪問哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、印度和巴基斯坦到舉行中越邊境高層會晤，從上合組織防長會到東盟防長系列會議，從“海上聯演－2018”到“和平友誼－2018”，中國軍隊在雙邊和多邊層面，積極加強同周邊國家開展軍事交流與合作，努力將高層共識轉化為具體成果，鞏固我周邊安全依托，為維護地區安全穩定，共同妥善處理爭議，凝聚共識。



志合者，不以山海為遠。今年，非洲、大洋洲和拉丁美洲一些國家防務部門和軍隊領導人紛紛來訪，將中國軍隊的“朋友圈”拓展到全球，全方位的國際軍事合作格局已初步形成。



“實戰味”越來越濃



——注重在聯演聯訓聯賽中提升戰鬥力



“謝謝你們救了我的孩子，中國醫療隊是我們的親人。”納莎的媽媽拉著中國醫療隊隊員的手激動地說。



納莎的家位於老撾南部阿速坡省，7月23日，該省一座水電站發生潰壩事故，造成多人遇難、數百人失蹤。正在老撾萬象執行“和平列車－2018”人道主義醫學救援聯合演訓任務的我軍醫療隊臨危受命，派出32人的醫療防疫分隊趕赴災區，與老軍衛勤分隊共同開展救援。



“和平列車”疾馳，一場跨國演練迅即轉入救援實戰。作為最早抵達災區的成建制國際救援隊，我軍醫療分隊在災區接診巡診800餘人次，指導住院治療412人次，有效檢驗了分隊的實戰化水平。



軍人生來為打贏。注重發揮中外聯演聯訓聯賽對部隊戰鬥力生成的“磨刀石”作用，是今年我軍開展國際軍事合作的重要方面。



在俄羅斯切巴爾庫爾，“和平使命－2018”因印巴的首次參演而備受矚目。實戰背景下，我軍不僅首次實現以鐵路運輸方式跨越第三國進行兵力投送，還向從敘利亞戰場歸來的俄軍學習了實戰經驗。



中泰“鷹擊－2018”、中澳美“科瓦裡－2018”、中新“空中列車”……今年我軍共參加聯演聯訓活動30餘場，在演訓課目設計、組織實施、複盤交流等方面聚焦實戰，加強戰鬥力建設。



如果說聯演聯訓注重交流合作，那麼聯賽則充滿競爭意味。從“國際軍事比賽－2018”到“鋒刃－2018”國際狙擊手射擊競賽，我軍與外軍官兵同場競技，不僅檢驗了能力，更積累了經驗。



話語權越來越強



——在多邊外交平台發出響亮中國聲音



10月25日，北京國際會議中心外，多國旗幟隨風擺動，第八屆北京香山論壇的會徽格外耀眼。



作為開展國際安全和防務對話的重要平台，香山論壇為促進亞太地區安全對話與互信合作發揮了積極作用。該論壇更是首次被冠以“北京”兩字，來自67個國家和7個國際組織的500餘名代表匯聚一堂，圍繞“打造平等互信、合作共贏的新型安全夥伴關係”主題展開交流討論。



“中國軍隊始終是維護世界和平穩定的堅定力量。”習主席專門向論壇致賀信，在與會代表中引發熱議。



以北京香山論壇為代表，今年以來，中國軍隊通過舉辦首屆中非防務安全論壇、中拉防務論壇、亞太軍事醫學會議、“反恐－2018”論壇等多邊軍事外交活動，組織第七屆世界軍人運動會倒計時一周年專題新聞發布會、“維護世界和平的中國軍隊”主題採訪等活動，頻頻發出響亮的中國聲音。中國的政策主張得到越來越多的認同，話語權不斷提升。



然而，樹欲靜而風不止。中國軍隊努力維護世界和平，推動構建人類命運共同體的道路從來都不平坦。



針對外界對中國軍事威脅的無端指責，國防部新聞發言人今年1月在國防部例行記者會上通過講述中國軍隊在南海救助外國擱淺帆船的故事，用事實有力回擊了西方媒體的污蔑和炒作，獲得網友紛紛點贊。



針對外軍艦機抵近偵察，以“航行自由”之名，行違法挑釁之實，危害我主權安全和合法權益，中國軍隊果斷行動、有力發聲，配合國家外交、安全戰略，堅決維護國家領土主權和海洋權益。



影響力越來越廣



——向世界提供更多公共安全產品



當地時間4月25日，吉布提模擬災害場地火光四起、濃煙滾滾。正在進行的是我駐吉布提保障基地與意大利駐吉布提保障基地醫療救助聯合訓練，這是我駐吉布提保障基地首次與駐吉外軍開展聯合訓練，進一步提升了我保障基地遂行人道主義救援和醫療救助任務的能力。



計利當計天下利。走出國門的中國軍隊，給世界帶來的不是戰爭與威脅，而是和平與發展。



今年，縱橫馳騁亞丁灣、索馬里海域的中國海軍迎來護航的第10個年頭。10年間，中國海軍共為近1200批約6600艘中外船舶護航，解救、接護和救助遇險船舶60餘艘，先後圓滿完成了利比亞和也門撤僑、馬航失聯客機搜救、馬爾代夫緊急供水、敘化武海運護航等任務。



今年，我13支維和待命分隊一次性高標準通過聯合國組織的考核評估，晉升為二級待命部隊，標誌著我軍維和待命部隊建設取得階段性成果，將為維護世界和平穩定作出更大貢獻。



今年，中國軍隊為塞拉利昂援建的熱帶傳染病防控中心，建成並投入使用。該中心是我軍在非洲援建的首個傳染病防控中心，主要用於提升對大規模傳染病的防控救治能力。



……



隨著2018年漸入尾聲，今年國際軍事合作的累累碩果即將成為歷史。展望未來，中國軍隊將全面貫徹習近平強軍思想和習近平外交思想，一如既往開展國際軍事交流合作，共同應對全球性安全挑戰，積極履行同中國國際地位相符的責任與義務，始終是維護世界和平的堅定力量。



（來源：解放軍報）



