江西省宜春市國防素質成幹部考量“硬杠杠”

中評社北京12月20日電／12月初，江西省宜春市袁州區組織的新任科級幹部暨中青年後備幹部培訓班結業，西村鎮黨政辦主任黃小龍忍不住發了一條朋友圈：“在各級黨員幹部教學計劃中嵌入國防教育內容，很有必要、很是解渴，今後無論在哪個崗位，國防責任都要時刻牢記。”



就在前些年，該區有一些單位和個人因為國防素質欠缺受到點名批評：有1個鄉鎮黨委書記在年度述職述責時沒有提及國防和武裝工作，被責令整改；3個基層單位的主官對武裝工作抓建不力，被要求制定整改措施，並專題進行述職匯報。



國防教育無小事，黨員幹部是關鍵。基於這一認識，該區出台《加強全區各級黨員幹部國防教育的實施意見》，把國防教育納入幹部政治理論教育規劃，作為幹部培訓的重要內容，納入幹部崗位目標責任制，列入幹部考評範圍；把國防教育列入公務員培訓考核內容，在黨校開設國防教育課。同時，區黨政主要領導和組織、宣傳、人事、人武部領導，都要擔任幹部國防教育兼職教員。國防教育成為該區黨員幹部教育培訓的“必修課”，國防履職情況成為領導幹部述職述責、後備幹部提升任用的“必答題”，國防素質成為幹部考量的“硬杠杠”。



筆者在該區國防教育委員會的年度教育計劃中看到，該區縣以上黨政領導幹部每年要安排4個課時的國防知識和軍事理論學習，至少上2堂國防教育課；一般幹部每年要安排8個課時的國防教育，並組織到愛國主義教育基地參觀見學。基層黨政主要領導年度工作述職述責必須有武裝工作內容，領導幹部提升使用必須考量國防素質，科級後備幹部提拔和公務員招錄必須考核國防知識。



（來源：中國國防報）



