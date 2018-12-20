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2019碩士研究生招考290萬人報考
http://www.CRNTT.com   2018-12-20 11:07:37


　　中評社北京12月20日電／2019年全國碩士研究生招生考試將於12月22日至24日舉行，報考人數290萬人。近期，各地教育、網信、工信、公安、市場監管等相關部門正專項開展考試環境綜合治理，公安機關已破獲數起涉考詐騙案件，抓獲一批違法犯罪嫌疑人。

　　教育部鄭重提醒廣大考生，依據《中華人民共和國刑法修正案（九）》，在法律規定的國家考試中，組織作弊的；為他人提供作弊器材或者其他幫助的；為實施考試作弊行為，向他人非法出售或者提供考試的試題、答案的；代替他人或者讓他人代替自己參加考試的，將被追究刑事責任。請廣大考生增強法律意識，自覺遵法守法，不聽信一些社會培訓機構虛假宣傳，不購買所謂“試題”“答案”，誠信考試，謹防受騙。

　　為打擊涉考違法活動，嚴肅考試紀律，維護考生合法權益，現公布2019年全國碩士研究生招生考試違規違法行為舉報電話，歡迎社會各界和廣大考生積極參與監督。對涉考違法犯罪活動，有關部門將依法嚴厲打擊，發現一起、查處一起，堅決維護研招考試公平公正。

　　2019年全國碩士研究生招生考試違規違法行為舉報電話
　　
　　單　　位
　　舉　　報　　電　　話

　　教育部考試中心
　　010－82520029（12月15日－23日全天24小時；12月24日－1月25日工作時間）

　　北京
　　010－82837390

　　天津
　　022－23769162（工作日9：00－12：00；14：00－17：00）
　　022－23769000（其他時間）

　　河北
　　0311－66007121
　　0311－66007003（12月22日－23日）

　　山西
　　0351－4862917

　　內蒙古
　　0471－3261805

　　遼寧
　　024－86981043

　　吉林
　　0431－84605876，0431－84605880

　　黑龍江
　　0451－82376025，0451－82376058

　　上海
　　021－35367210

　　江蘇
　　025－83235898，025－83235984

　　浙江
　　0571－88008040（省教育廳）
　　0571－88906609（省教育考試院）

　　安徽
　　0551－63609561

　　福建
　　0591－86215628，0591－86215706

　　江西
　　0791－86765582

　　山東
　　0531－86162757

　　河南
　　0371－68101616

　　湖北
　　027－68880226，027－68880290　

　　湖南
　　0731－88090301

　　廣東
　　020－89338633（轉6）

　　廣西
　　0771－5337942，0771－5337943（12月15－26日上班時間）
　　0771－5337897（12月21－24日全天24小時）

　　海南
　　0898－65982571，13098999761

　　重慶
　　023－67869200

　　四川
　　028－85156581

　　貴州
　　0851－85964106

　　雲南
　　0871—65154792

　　西藏
　　0891－6599817，0891－6322440

　　陝西
　　029－85221770

　　甘肅
　　0931－8440620，0931－8106752

　　青海
　　0971－6303983

　　寧夏
　　0951－5559158，0951－5559168

　　新疆
　　0991－8758128

　　（來源：教育部網站）

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