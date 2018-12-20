【CNML格式】 【大 中 小】 【打 印】 2019碩士研究生招考290萬人報考 http://www.CRNTT.com 2018-12-20 11:07:37



中評社北京12月20日電／2019年全國碩士研究生招生考試將於12月22日至24日舉行，報考人數290萬人。近期，各地教育、網信、工信、公安、市場監管等相關部門正專項開展考試環境綜合治理，公安機關已破獲數起涉考詐騙案件，抓獲一批違法犯罪嫌疑人。



教育部鄭重提醒廣大考生，依據《中華人民共和國刑法修正案（九）》，在法律規定的國家考試中，組織作弊的；為他人提供作弊器材或者其他幫助的；為實施考試作弊行為，向他人非法出售或者提供考試的試題、答案的；代替他人或者讓他人代替自己參加考試的，將被追究刑事責任。請廣大考生增強法律意識，自覺遵法守法，不聽信一些社會培訓機構虛假宣傳，不購買所謂“試題”“答案”，誠信考試，謹防受騙。



為打擊涉考違法活動，嚴肅考試紀律，維護考生合法權益，現公布2019年全國碩士研究生招生考試違規違法行為舉報電話，歡迎社會各界和廣大考生積極參與監督。對涉考違法犯罪活動，有關部門將依法嚴厲打擊，發現一起、查處一起，堅決維護研招考試公平公正。



2019年全國碩士研究生招生考試違規違法行為舉報電話



單 位

舉 報 電 話



教育部考試中心

010－82520029（12月15日－23日全天24小時；12月24日－1月25日工作時間）



北京

010－82837390



天津

022－23769162（工作日9：00－12：00；14：00－17：00）

022－23769000（其他時間）



河北

0311－66007121

0311－66007003（12月22日－23日）



山西

0351－4862917



內蒙古

0471－3261805



遼寧

024－86981043



吉林

0431－84605876，0431－84605880



黑龍江

0451－82376025，0451－82376058



上海

021－35367210



江蘇

025－83235898，025－83235984



浙江

0571－88008040（省教育廳）

0571－88906609（省教育考試院）



安徽

0551－63609561



福建

0591－86215628，0591－86215706



江西

0791－86765582



山東

0531－86162757



河南

0371－68101616



湖北

027－68880226，027－68880290



湖南

0731－88090301



廣東

020－89338633（轉6）



廣西

0771－5337942，0771－5337943（12月15－26日上班時間）

0771－5337897（12月21－24日全天24小時）



海南

0898－65982571，13098999761



重慶

023－67869200



四川

028－85156581



貴州

0851－85964106



雲南

0871—65154792



西藏

0891－6599817，0891－6322440



陝西

029－85221770



甘肅

0931－8440620，0931－8106752



青海

0971－6303983



寧夏

0951－5559158，0951－5559168



新疆

0991－8758128



（來源：教育部網站）

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