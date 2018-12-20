2019碩士研究生招考290萬人報考

| 中評社北京12月20日電／2019年全國碩士研究生招生考試將於12月22日至24日舉行，報考人數290萬人。近期，各地教育、網信、工信、公安、市場監管等相關部門正專項開展考試環境綜合治理，公安機關已破獲數起涉考詐騙案件，抓獲一批違法犯罪嫌疑人。
教育部鄭重提醒廣大考生，依據《中華人民共和國刑法修正案（九）》，在法律規定的國家考試中，組織作弊的；為他人提供作弊器材或者其他幫助的；為實施考試作弊行為，向他人非法出售或者提供考試的試題、答案的；代替他人或者讓他人代替自己參加考試的，將被追究刑事責任。請廣大考生增強法律意識，自覺遵法守法，不聽信一些社會培訓機構虛假宣傳，不購買所謂“試題”“答案”，誠信考試，謹防受騙。
為打擊涉考違法活動，嚴肅考試紀律，維護考生合法權益，現公布2019年全國碩士研究生招生考試違規違法行為舉報電話，歡迎社會各界和廣大考生積極參與監督。對涉考違法犯罪活動，有關部門將依法嚴厲打擊，發現一起、查處一起，堅決維護研招考試公平公正。
2019年全國碩士研究生招生考試違規違法行為舉報電話
單 位
舉 報 電 話
教育部考試中心
010－82520029（12月15日－23日全天24小時；12月24日－1月25日工作時間）
北京
010－82837390
天津
022－23769162（工作日9：00－12：00；14：00－17：00）
022－23769000（其他時間）
河北
0311－66007121
0311－66007003（12月22日－23日）
山西
0351－4862917
內蒙古
0471－3261805
遼寧
024－86981043
吉林
0431－84605876，0431－84605880
黑龍江
0451－82376025，0451－82376058
上海
021－35367210
江蘇
025－83235898，025－83235984
浙江
0571－88008040（省教育廳）
0571－88906609（省教育考試院）
安徽
0551－63609561
福建
0591－86215628，0591－86215706
江西
0791－86765582
山東
0531－86162757
河南
0371－68101616
湖北
027－68880226，027－68880290
湖南
0731－88090301
廣東
020－89338633（轉6）
廣西
0771－5337942，0771－5337943（12月15－26日上班時間）
0771－5337897（12月21－24日全天24小時）
海南
0898－65982571，13098999761
重慶
023－67869200
四川
028－85156581
貴州
0851－85964106
雲南
0871—65154792
西藏
0891－6599817，0891－6322440
陝西
029－85221770
甘肅
0931－8440620，0931－8106752
青海
0971－6303983
寧夏
0951－5559158，0951－5559168
新疆
0991－8758128
（來源：教育部網站）