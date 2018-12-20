特朗普自敘利亞撤軍　英國：伊斯蘭國威脅仍在

中評社香港12月20日電／針對美國總統特朗普表示伊斯蘭國（IS）在敘利亞已被擊敗，英國今天評論指出，這個武裝集團即使沒有佔據地，依然是個威脅。



中央社援引路透社報道，美國已開始自敘利亞撤軍，英國外交部聲明指出：“還有許多要做的，我們不能忽略他們構成的威脅。即使沒有佔據地，達伊沙（Daesh，伊斯蘭國的別稱）仍是威脅。”



“美國已開始撤軍，這些在敘利亞的發展情勢，並非表示全球聯盟或聯盟行動已經結束。我們將持續與聯盟成員合作以達目標。”











