【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普自敘利亞撤軍 英國：伊斯蘭國威脅仍在
http://www.CRNTT.com
2018-12-20 11:17:49
中評社香港12月20日電／針對美國總統特朗普表示伊斯蘭國（IS）在敘利亞已被擊敗，英國今天評論指出，這個武裝集團即使沒有佔據地，依然是個威脅。
中央社援引路透社報道，美國已開始自敘利亞撤軍，英國外交部聲明指出：“還有許多要做的，我們不能忽略他們構成的威脅。即使沒有佔據地，達伊沙（Daesh，伊斯蘭國的別稱）仍是威脅。”
“美國已開始撤軍，這些在敘利亞的發展情勢，並非表示全球聯盟或聯盟行動已經結束。我們將持續與聯盟成員合作以達目標。”
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
五角大廈：已啟動自敘利亞撤軍程序
(2018-12-20 10:52:26)
美休斯敦華裔社區向陣亡美軍家屬贈送愛心
(2018-12-20 10:26:08)
美軍撤出日本 俄日才簽和平條約？
(2018-12-20 09:54:58)
土耳其大舉陳兵土敘邊境對美施壓
(2018-12-20 09:49:54)
白宮稱美國已開始從敘利亞撤軍
(2018-12-20 09:47:11)
俄土伊三國接近談妥敘利亞憲法委員會人選
(2018-12-19 13:17:10)
蔡英文會見美退伍軍團 盼強化台美軍事合作
(2018-12-17 16:45:03)
外媒稱近年美軍事故頻發：海空軍是“重災區”
(2018-12-17 09:56:07)
美軍4大軍種軍用代碼全解析
(2018-12-17 09:52:28)