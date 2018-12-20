亂象之下的法國留學選擇：去還是不去？

中評社北京12月20日電／法國近期對高等教育進行了大幅度改革，其結果是在法國公立大學就讀的歐盟之外國家的學生註冊費大幅上漲。



一波未平 一波又起



2018年11月19日，我從學校圖書館回到宿舍，準備盡快完成工作量很大的法國交換生預簽證手續。可是剛連上法國高等教育署的官方網站，就發現頁面加載變得十分緩慢。系統明明提醒可以進入下一步程序，但是我無論如何都無法打開網站查看詳細信息。“糟糕了，難道是網速問題？”我不斷刷新頁面，重啟電腦，但依然無效。



隔日清早醒來，我再次迫不及待地打開法國高等教育署的官方網站頁面，這次很順利地進入賬號；同時，首頁原先的文字已被醒目的藍色法文更替：從2019年9月開始，法國針對非歐盟國學生公立大學註冊費本科變為2770歐元；碩士博士註冊費上漲為3770歐元。



對於計劃近期赴法的學子而言，這算得上是一個傷心時刻。



幾乎就在同時，法國的“黃馬甲運動”也開始逐步升級，但是還沒有鬧到為世人矚目的程度。此前，法國的本、碩、博註冊費不過幾百歐元啊。註冊費漲價的消息傳開後，迅速在所有即將赴法的學生群體中吵翻了天。一夜之間，我所在的留法群裡有關漲學費的討論鋪天蓋地，法國的公共媒體則開始譴責這則新政。



去法國 就要接受那種“獨特”



在確定去法國留學的第一天，我就被同學提醒過：那可是一個“浪漫且慵懶、熱愛革命、憎惡改革”的國度。我起先並沒有意識到這一點，直到經歷了非常非常漫長的簽證材料準備和郵件往來過程，以及用時半個月之久才完成的住宿證明手續，我才終於理解並開始嘗試適應這種慢條斯理的辦事方式。



其實法國這場教育改革的本意，是讓“幾乎免學費”不再成為留學法國的主要理由；而是希望學生出於對優質高等教育質量的尊重而選擇到法國留學。此次新政策中也提出，一些額外收入將被用於增加獎學金和費用減免名額。



那一下子漲了這麼多，還去嗎？就我個人而言，法國依然值得向往。法國高等教育歷來秉承高質量教育思維。哪怕只是在短暫的一個學期內，也可以感受到所謂的法式教育深厚的歷史文化積澱。今年上半年，我參加了法國裡昂商學院的交流項目，就已經感覺收獲挺多的，課堂上周圍的法國同學都來自巴黎高校的律政和金融專業。我的課程項目合作夥伴Valen先畢業於巴黎二大的法律專業，再進入商學院學習，而且有豐富的實習經歷。他還擔任了我們組的協調官，游刃有餘地推動所有項目的進程。課餘時間我們可以毫無障礙地討論歷史、哲學和音樂等話題。



法國裡昂商學院亞洲校區負責招生的Olivia老師向我們介紹：“法國高等教育有兩條線，分別是綜合大學（Université）和‘大學校’（Grande école）。”前者承擔大眾的高等教育工作，高中生通過會考後，直接申請便可升入綜合大學；而“大學校”的定位是培養軍事、政治、科技與工商管理等精英人才，學生只有通過嚴格考試和選拔才能進入。以上的這些經歷和認知都促使我想去法國留學。



陳飛現在就讀於巴黎三大。我們是在一次學術沙龍上認識的。他在社交網絡上轉發了同學們自發進行抗議的視頻，並表示周圍的朋友都非常抗拒此次漲價。他對我說，“其實這項新政剛出來的時候，全法並無多大反應。因為留學生手中沒有選票，利益自然沒有保障。但學生不應為政府的教育資金問題買單。學費漲10倍並不能顯著改善教育質量。我們好幾個留學生群裡也都在討論這項政策，卻已經被反對聲淹沒。”



陳飛已在法留學將近兩年，所以對法國政府現狀也表示理解：“現在法國政府財政困難，才不得不放棄了早先的一些教育理念。”“好在我已經把今年的註冊費提前交了。”陳飛發來一個捂臉笑的表情。因為臨近畢業，所以2019年開始的留學新政不會影響到他的學習生涯。但是，對於剛開始和即將前往法國的留學生來說，這會成為一個不得不考慮的問題。



認真學習 保持理性觀望



來自法國高等教育署的數據顯示，目前，每年有超過11000名中國學生選擇赴法留學。



宋儒是我在一門選修課上的同班同學，也計劃明年下半年前往法國讀書。我們二人境遇相近，於是近來經常交流。當初她選擇法國留學的主要原因也非常簡單：學費低廉。過去法國公立大學除了收一點註冊費外，其他所有都是免費。



收費新政的消息一公布出來，她就主動打電話向我抱怨：“巴黎房租就很貴啊，註冊費再漲上去，以後要為生計發愁了。當然，新政鼓勵我們認真學習拿獎學金。也不賴！”



學費上漲引發的反響不斷發酵。12月11日，法國費加羅日報和自由南方報等多家媒體都在官方網站上刊登了消息：法國多地高中生和大學生集會，罷課封校，遊行抗議政府新規中的高中會考改革和上漲外國留學生註冊費。這一天被媒體稱作“黑色星期二”。



不過，罷課集會和“黃馬甲”這樣的遊行也可以理解為當地的一種文化現象。當地的每次遊行都要申請，經由審批同意、進行備案之後才可以進行，這樣一來，大部分遊行並不是想象中的雜亂無章。我最近不斷這樣開導自己。



2019年元旦過後，我就要去法國留學了。已經持續許多周的“黃馬甲”風波仍未平息，而且已經激烈到很難不讓家人擔心學子安全的程度。針對外國學生的註冊費漲價風波也沒有平息，但這並不會影響我去法國讀書的意願。我也希望遇到的法國人還是那麼浪漫，遊行的時候賣力遊行，工作的時候好好工作。當然，任何時候也都要有安全意識，近期還是不去凑熱鬧，避開人群過於集中的地方，安全第一。



昨天深夜，我在朋友圈寫道；“今天我們經歷的也是法國歷史的一部分。感到像過山車一樣跌宕起伏。痛並快樂著，打點行囊，準備出發！”



（來源：人民網－人民日報海外版）