柯文哲：盼兩岸對話代替對抗　人民利益第一

雙城論壇開幕，台北市長柯文哲致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）“2018台北上海城市論壇”20日上午9點在台北晶華酒店登場，無黨籍台北市長柯文哲在主論壇結語致詞時雖沒再提“兩岸一家親”，但他也以五個互相主張兩岸以對話代替對抗，減少不必要的誤會、增加交流、促進善意，他表示，他的兩岸關係態度很簡單，只要雙方存有善意秉持同理心，把人民的利益擺在第一順位，相信兩岸之間一定能減少很多不必要的爭執，一定可以走向共榮合作的道路。過去9年的努力，台北上海雙城論壇已成為兩岸關係持續進步的力量。



雙城論壇今天在晶華酒店舉行，柯文哲、上海市常務副市長周波也都出席，主論壇議程為“永續的城市、永續的發展”，圍繞“循環經濟”為主軸。20日雙方官方代表主題演講結束後即簽署3項合作備忘錄，包括：《上海市與台北市青少年運動員培養交流合作備忘錄》、《上海市嘉定區與台北市大同區交流合作備忘錄》及《上海廣播影視製作行業協會與台北市文化基金會、台北市電影委員會交流合作備忘錄》。



柯文哲在結語致詞時表示，首先歡迎上海的朋友來到台北，一年一度的雙城論壇輪流在我們兩岸最具指標的城市舉辦，過去九年的努力台北上海雙城論壇已經成為兩岸關係持續進步的力量，藉由雙方在經濟、文化、城市發展的多元交流，不僅確保了兩市友誼與兩岸的和平發展，而且透過市政議題交流，更增加彼此的認識與信任。



柯文哲說，他以前在台大外科當醫生，而現在擔任台北市長，一路走來就是解決人民的問題、增加人民的幸福，在兩岸事務處理上他也是同樣的態度，只要把人民的利益擺在第一順位，相信兩岸之間一定能減少很多不必要的爭執，一定可以走向共榮合作的道路。



柯文哲強調，兩岸同文同種，有共同的歷史與文化，但現階段在政治制度與生活方式存在差距是事實，他在當市長前去過大陸十八次，也曾在美國住過，他認為對抗不是解決問題的好方法，合作會更符合兩岸人民的福祉，唯有敞開心胸、加強交流、欣賞別人的進步，透過學習自我成長才能促進雙贏或多贏。



柯文哲認為，兩岸開放交流超過三十年，經貿、社會、文化等各方面的交流既深且廣，已經密不可分，他對兩岸關係態度很簡單，只要雙方存有善意、秉持同理心、了解人民的需要，一定可以共存共榮，兩岸應該以對話代替對抗，所以他提出五個互相，透過互相認識、了解、尊重、合作、諒解，減少不必要的誤會、增加交流、促進善意，鼓勵兩岸人民追求更美好的未來，這也是雙城論壇的意義。



柯文哲說，台北是個民主自由多元開放的城市，而上海是東方明珠，也是中國大陸工商最發達的城市，台北和上海各有特色而且人民往來密切，許多台灣人在上海求學、經商、工作，也有許多大陸觀光客來到台北旅遊、很多大陸品牌也已進入台灣市場。



柯文哲指出，其實台北上海都是地球村的一份子，都同樣面臨全球城市化的共榮問題，人口往都市集中固然為城市帶來繁榮，但過去幾十年來線性經濟發展模式也讓城市承受越來越沈重的生態負擔，如何為城市減壓進而創造新的產業動能，已成為雙邊城市刻不容緩的施政議題。希望藉由這次論壇，讓台北、上海成為兩岸推動循環經濟的標竿，更希望台北上海雙城論壇能循環不息，兩岸和平關係能永續發展。