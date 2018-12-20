長期玩手機影響大腦發育？

中評社北京12月20日電／近日，有媒體報道，美國國家衛生研究院（NIH）正在進行的一項研究顯示，重度使用智能型產品玩電子遊戲的兒童，腦部“紋路”出現了變化。數據顯示，每天用這類電子產品超過7小時的9至10歲兒童，大腦皮層有過早變薄的跡象。大腦皮層是大腦最外面的皮質，負責處理感官信息。據執行這項研究的醫生道林稱：“我們不知道這是否跟盯著屏幕時間相關，也不確定這是否是件壞事。”



消息一出，很多家長就坐不住了。“只知道長期盯著電子產品屏幕對視力不好，沒想到還會影響到大腦的發育，這到底是真的嗎？”一位家長朋友說。確實，聽到這個消息，不少人都想知道，該研究結論是否成立，電子產品對孩子的影響究竟如何，又該怎樣引導他們遠離，避免遊戲成癮？



很多事情都是多因一果無法判斷



“關於長期使用電子科技產品，包括看屏幕過久對大腦皮層、及人的心理生理產生一定影響的實證研究，在國外已經做了很多年。但只是一些個案的實證研究，目前在國際上還沒有統一的定論。因此，我認為還不存在一個普遍適用的科學性問題。”12月18日，中國青少年宮協會兒童媒介素養教育研究中心主任張海波在接受科技日報記者採訪時說。



張海波表示，現在做的很多研究都是一種相關性的研究，但很多事情都是多因一果，不能證明其中的必然性。目前一些研究表明，如網絡上的一些碎片化的閱讀，可能對孩子特別是形成比較良好的閱讀寫作習慣是有一定的影響的。



就此問題，中國人民大學心理學系教授雷靂也表示，從研究的設計上看，尚無法判斷玩手機對大腦結構的影響。某種程度上講，玩手機與腦部差異有一定的相關性，但究竟是玩手機對腦部結構造成的影響，還是說大腦本身結構就不一樣。這需要用手機前就對實驗人群的大腦結構進行測定，然後每隔一段時間，如三個月、半年、一年再進行追蹤，看大腦皮層究竟會發生怎樣的變化。“但事實上操作起來很難，一方面手機已經非常普及，另外每個個體用手機做的事情也是不同的，如有的學生用手機查資料、也有玩遊戲、看視頻，這就很難界定到底用手機對大腦結構的影響如何。”雷靂說。



在上述研究中，結果還顯示，每天盯著屏幕超過兩小時的孩子，語言和推理考試表現較差。對此，中國標準化研究院研究員張運紅認為，這種研究結論是有可能的，但是否科學正確，還需要依據他們的實驗設計、實驗控制以及數據處理是否科學規範來判定。根據以往的一些科學家的研究成果，大腦皮層變薄可能意味著學習能力下降，如注意力下降等，至於具體會導致哪些方面的下降還需要通過實驗來驗證。



長期看電子屏幕認知能力受影響



“從使用時間上來看，兒童花費在電子屏幕上的時間至少會占用其他對兒童發展有重大意義的活動，如親子交流、戶外運動等。以往研究表明，相比紙質閱讀，電子閱讀更易受到外界干擾從而導致注意力難以集中。其他電子媒體，如電視節目和電子遊戲，本身具有高水平的刺激和變化豐富的內容而不斷地分散兒童的注意力。已有許多證據表明長時間的電子媒體暴露是兒童產生注意力問題的危險因素。以往對成人的研究發現存在這種問題，而且不同類型和設計的電子屏幕影響也不相同，可能跟電子屏幕的主觀質量有關。據此推測，長時間看電子屏幕可能會對兒童腦部發育產生影響，有可能會影響注意能力、情緒加工能力、社交能力等。目前關於長時間觀看電子屏幕對兒童心理、行為和社會能力影響的相關研究還比較少，這方面的實驗對研究者要求較高，需要進行科學合理的設計，隨著電子屏幕對兒童發展影響的問題越來越受到公眾的關注，這方面的研究也會越來越多。”張運紅說。



張運紅表示，以前很多家長擔心長期面對電子屏幕，孩子視力會受到影響，其實這還只是大家能看到的表面現象，在視力問題表現出來以前，孩子的認知、情緒和社會能力可能會受到更大程度的影響。



此前，她在對大學生觀看1個小時動畫片後的變化研究表明，潛意識注意能力和情緒加工能力有所下降。玩1小時Pad對面孔加工能力會產生影響，長期使用不良電子屏幕甚至還會使反應抑制能力下降。



張運紅解釋，面孔加工能力下降對應的日常現象是人們經常說的：好像見過、但不記得在哪見過或者記不起是誰。認出這個是人臉，但不能快速調取這張臉背後的信息，就是面孔加工能力下降。“如果大人尚且如此，對兒童的影響可能更嚴重，畢竟兒童的各種能力尚在發展過程中，還沒有發育成熟。”張運紅強調。



不僅是認知能力，在紹興文理學院教師教育學院、華東師範大學發展心理學博士周琿看來，目前國內關於遊戲成癮的研究群體主要集中在青少年群體和大學生群體，結果表明遊戲成癮的兒童更多的會出現情緒問題和行為問題。如有研究表明遊戲成癮的兒童，他們在學校更容易出現焦慮、抑鬱、社交問題、違紀行為、攻擊行為、外向性行為得分以及行為問題總分均高於正常兒童，這表明電子遊戲成癮的兒童存在較多的心理和行為問題。



“學習新的知識和技能是兒童的主要任務，在該研究中選取對象為9至10歲年齡段的兒童，在閱讀能力的習得上，正是學會單個字詞解碼，掌握語音技能、字形分析的重要時期。如果在這一階段，兒童花費大量的時間在電子遊戲上，會影響他們及時、熟練地掌握必備的技能，最終必然會影響他們學習能力的發展。”周琿說。



周琿表示，大腦皮層是人們進行意識活動的物質基礎。大腦皮層不同的區域與不同的認知功能相關聯。研究表明，隨著大腦的發育和老化、以及病理改變，皮層厚度在相應區域會呈現出顯著的變化，即皮層厚度在一定程度上表征了腦組織的發育和老化情況。有結果表明，電子遊戲成癮不僅會對兒童的心理和行為產生影響，也會影響其生理機制，但是具體涉及兒童哪些認知功能，有待研究進一步確定。

遠離電子屏幕家長要言傳身教



“在使用電子屏幕方面，家長要限制孩子使用屏幕的時間，尤其是年齡較小的孩子，年齡越小自制力越差，家長要幫著選擇對兒童有益的內容並監督孩子的使用。如果讓孩子遠離電子產品，避免遊戲成癮，家長可以有意識地引導孩子多參與現實活動，多陪伴孩子，引導孩子多讀書，讀好書，有條件的可以帶孩子旅遊，讓孩子多接觸大自然，用大自然的豐富刺激促進兒童大腦發育，幫助孩子減少看屏幕的時間。”張運紅說。



“現在很多家長過度關注孩子使用電子產品的時間，其實，內容的選擇更重要，到底哪些內容適合不同年齡段的孩子，這個問題尤為值得重視。”張海波說，現在孩子上網、玩遊戲的時間主要是在課外，因此，家長或者說家庭是防止孩子沉迷網絡遊戲最重要的一道防線。



此前，中國青少年宮協會兒童媒介素養教育研究中心調研組曾做過一項調查，結果顯示，青少年沉迷網絡遊戲，往往是因為親子關係存在四類問題：一是“不了解”，即父母不了解孩子在網上幹什麼；二是“差關係”，即父母在線上和線下都沒有跟孩子建立良好的親子關係；三是“缺引導”，即父母放任孩子玩手機或電腦，沒有在時間和內容等方面進行必要的約定引導；四是“壞示範”，即父母自身也是個沉迷網絡的“低頭族”。



因此，張海波指出，對於孩子玩網絡遊戲，家長一定要避免兩個極端，一種認為網游是洪水猛獸，家長把持網絡的控制權，絕對不讓孩子接觸網絡遊戲，這反而會激發孩子的逆反心理；二是聽任“電子保姆”控制孩子，直接把手機、電子產品扔給孩子。實際上，過度控制和過度放縱，都不是真正的教育，而且都容易使青少年沉迷網絡遊戲的情況更加嚴重。更重要的是，家長一定要做好榜樣，首先自己不能當網絡遊戲沉迷者。



“父母要和孩子建立可信任的親子關係，孩子對父母信任，就會願意與父母談在網上具體做什麼，如果孩子在網絡與現實中，言論、行為表現都是一致的，基本都不會有什麼問題。”雷靂說。



（科技日報）

