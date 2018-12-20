不吃晚餐減肥只是傳說

中評社北京12月20日電／如今，越來越多的人選擇不吃晚餐來減肥。不吃晚餐的確會讓體重減輕，然而不吃晚餐減下去的不是“肥”而是水。



僅靠不吃晚飯，很難減掉脂肪，雖然體重是輕了，但接下來就是可怕的反彈。但是愛美的靚男靚女即使被告知了會反彈，但仍抱著僥幸的心理——“我寧願靠節食先瘦下來，減小反彈的力度不就行了嘛！”事實上，靠不吃晚餐真的不能減肥，還要小心疾病找上門。



首先，長期不吃晚餐會影響健康。胃會不斷分泌胃酸，不吃晚餐容易患上胃潰瘍，得不償失。



其次，節食會降低基礎代謝。基礎代謝可以通俗的理解成，每天你消耗的最小熱量值，降低基礎代謝這是自身的一個防禦，你減少了攝入的能量，身體很聰明地將基礎代謝自然降低，一旦你恢復吃晚餐，而你的消耗沒有改變，那麼剩餘的能量儲存起來變成脂肪。這就是為什麼胖了減，減了胖，永遠在減肥的路上的原因。



吃對晚餐才能減肥。第一，晚餐不宜吃的過晚。晚餐時間要距離睡覺時間大於三小時，也就是說如果你晚上11時睡覺，那麼你晚餐不要超過8時，你有充分的時間去消耗攝入的能量。如果吃的太晚，食物還沒有充分消化，腸胃還在拼命工作，除了容易長胖還會影響睡眠。第二，晚餐不要吃的過飽。七八分飽剛剛好，不要吃撐。由於白天工作忙碌，晚餐時間相對於白天用餐時間充裕，更容易吃得多，攝入更多能量，更容易發胖。第三，晚餐要清淡為主。晚餐要少油少鹽，攝入油脂容易引起血脂異常，進而引起動脈硬化和冠心病。第四，飲食順序要牢記。如果有湯，可以先喝湯，喝完湯後再吃青菜，肉類，最後才是吃主食。第五，晚餐吃這些可以減肥。如果白天蔬菜吃得少，晚餐可以多吃蔬菜，適當的瘦肉、魚類，多一些含有膳食纖維的食物，如紅薯、土豆、青菜、水果等。



“愛美之心，人皆有之”，追求瘦的過程中一定不要丟掉健康。



（來源：健康報網）



