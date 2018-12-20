獵鷹突擊：從“燒卡路裡”到“燒腦”

中評社北京12月20日電／砰！”一聲“槍響”從不遠處的客機機艙裡傳來。王占軍頭皮一麻，太陽穴直跳：“糟糕！又有一名‘人質’受到傷害！”



12月17日，作為武警“獵鷹突擊隊”的一名分隊指揮員，王占軍正在參加 “魔鬼周”極限訓練的一場反劫機戰鬥演練。從16日早上起，王占軍指揮隊員與 “恐怖分子”對峙到17日凌晨2點，一天未進熱食，只睡了3個多小時，“夢裡都在琢磨咋對付‘恐怖分子’”。



王占軍一身本領，曾先後6次在國際特種兵賽場上摘金奪銀。以前的“魔鬼周”，他經歷過負重35公斤跋山涉水、接連做2000多個俯臥撐等極限考驗，眼前的訓練讓他感到，困倦的大腦正在挑戰一種全新的極限。



面臨挑戰的不只是王占軍。



京郊的一處山谷，氣溫已達零下十幾攝氏度。廢棄的采石場隱匿著“恐怖分子”窩點，上尉閆龍將帶領隊員對其展開清剿。24歲的狙擊手李海興提前潛伏在狙擊陣位上，口鼻呼出的熱氣打濕了面罩，寒風瞬間就在面罩上凝結出冰碴。



戰鬥一觸即發。“總導演”張陵卻突然喊停。他帶著幾個人爬上山頭，10多個“恐怖分子”瞬間移形換位。“這樣戰術銜接更緊密，更貼近實戰，給你們思考判斷的時間更少！”張陵曾遠赴邊疆參加反恐實戰，他得意地嘿嘿一笑，閆龍頓時“感到又要‘燒腦’了”。



“感到‘燒腦’就對了。”跟訓的“獵鷹突擊隊”參謀長李海君說，特種作戰是體能、智能、技能等多能綜合較量，過去受條件限制，極限訓練往往把負重公斤數、行軍公里數、耐受小時數作為練兵指標，如今他們正推動訓練從極限體能“燒卡路裡”向極限多能“燒腦”轉變。



這個轉變不容易——



晌午時分，山谷裡的戰鬥打響了，閆龍和戰友在狙擊手的配合下，衝上一公里內垂直上升高度七八十米的山崖路，開始向上攻擊。



路邊、崖上、草叢裡不時有標識“恐怖分子”的靶標出現，他們要根據突發情況快速反應、密切協同，運用6種槍支彈藥分別攻擊不同的目標，“既要絕對快，又要絕對准”。



槍彈聲響徹空穀。上山下山，閆龍和戰友一路打一路衝，連續練了5遍，體能接近極限，但戰術越來越明晰熟練。最終，他們的成績在參訓小分隊中排名第一。



但在李海君看來，這個小隊的總用時還是有些長，距離完美的戰術配合還有差距。



完美是什麼？“獵鷹突擊隊”的隊徽上有一只獵鷹，雙翅高展，利爪擒著閃電。2014年4月9日，習主席親自將綉有這一圖案的鮮紅隊旗授予“獵鷹突擊隊”，並勉勵他們做到思想政治非常過硬、專業素質非常過硬、戰鬥作風非常過硬。從這天起，那只能夠擒住閃電的獵鷹，深深烙印在每個隊員的心中。



“獵鷹如何能抓得住閃電呢？靠勇敢嗎？靠迅猛嗎？關鍵還是要靠這裡！”曾在海外受訓過的“獵鷹突擊隊”部隊長米彥廣自問自答，伸手指了指腦袋。



頭腦裡，一場新的“獵鷹突擊”正火熱展開……



（來源：解放軍報）



