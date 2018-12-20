人間騰魚妙　大美查幹湖

中評社北京12月20日電／查幹湖位於吉林省鬆原市境內，查幹湖，蒙語為“查幹淖爾”，意為白色聖潔的湖。它是全國十大淡水湖之一，是吉林省最大的天然湖泊，被譽為“聖水湖”。查幹湖是科爾沁草原上一顆璀璨的明珠，更是一個漁產富饒的聚寶盆。



查幹湖春夏如玉，冬日如銀，是造物主對勤勞的東北人民的無私饋贈，又如丹青大師妙筆再現一個美麗而神奇的“天外”世界。



最喜夏日，查幹湖廣袤的湖面如一塊晶瑩的翡翠。乘小船，泛舟湖上，飛濺的水花不時親吻著你的肌膚。煙波浩渺中，水鳥在頭上盤旋呢喃，讓你不由得想到李商隱“青鳥殷勤為探看”的佳句。船至蓮花區，目之所及，若是楊萬里在此，也一定驚詫於那“接天連葉無窮碧，映日荷花別樣紅”的壯觀。陽光下，不時有魚兒躍出水面，金光閃閃，置身於此，你會忘了喧囂，忘了煩擾，深深喜歡上這聖水湖上的獨特怡然。



“冰湖騰魚”是吉林八景之一。說起“冰湖騰魚”，就不能不親近冬日查幹湖，不能不一睹查幹湖冬捕之勝景。



東方未白，北緯45°的查幹湖早晨風冷氣寒，坐上漁獵者的馬車或爬犁在查幹湖上前行，如在水晶宮上劃過，任風來，任雪飄，馬蹄陣陣，車老板的鞭子聲，爬犁和冰面的摩擦聲，融成了一曲特有的音樂。

隨著揮舞的鞭子在空中劃過的完美弧線，東方見白。此時，你才發現，這群漁獵者、這群東北漢子，一個個身著羊皮棉襖、頭戴狗皮帽子，腰上系著紅綢，與那銀白的世界相得益彰，臉龐上綻開著祈望豐收的微笑。



隨著震天的鑼鼓聲驟起，祭湖儀式拉開了帷幕。九名喇嘛誦讀經文祈福，之後將酒灑在裝滿漁具的馬爬犁上，繼而雙手將紅綢包高高舉過頭頂，將其投入到冰洞裡，所有的虔誠都隨著那一拋，拋進了這方聖水湖，拋進了今年的收成裡。魚把頭用“抄撈子”在事先鑿好的冰洞裡撈出“開湖魚”，蒙古族少女給漁者們遞上奶幹、炒米和大碗的壯行酒。這群東北漁獵漢子，一飲而盡後越上馬爬犁，在鞭炮聲和查瑪舞的旋律中，駛向聖湖。



查幹湖的風，等待這群漁者已有三季，終於等來了人湖親近的時刻。漁者到達冬捕地點後，立刻“各就各位”。冰鑹鑿洞、破冰下網。一張大網最長的320餘丈，將這巨網下到冰面下，需鑿近百個洞，然後用長長的木杆輔之以鐵鈎子，在冰下“穿杆引線”，將網牽引到一個個冰眼。這是個技術活。沒到過查幹湖，你很難想象這一“鴻篇巨作”，很難想象東北漢子還能如此細膩地完成這麼高難精准的動作。



騰魚勝景，湖聚吉祥。隨著第一網魚從冰下熱氣騰騰而出，你滿眼都是活蹦亂跳的魚。一網幾十萬斤魚的勝況，只有查幹湖可見。去年頭魚拍出了91.88萬元的高價，朋友圈裡大家戲言，“辛辛苦苦幹了一整年，不如查幹湖一條魚值錢。”



關東漁獵文化和民俗冰雪旅遊，也隨著冬捕次第展開：冰上龍舟賽、足球賽、風箏賽、冰雪徒步賽、冰雪攝影賽、冰雪歡樂園、民俗體驗游、春捺鉢體驗游等等，瞬間點熱了冰雪大東北！



看，查幹湖正以其嬌美之姿，純潔剔透的性情，向來自世界各地的朋友頷首微笑。



（來源：人民網－人民日報海外版）

