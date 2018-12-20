今日時尚不應再只通過快門捕捉

中評社北京12月20日電／攝影師Sølve Sundsbø撰文認為，時尚必須面對數字時代所帶來的全新機會，不應對全新視覺平台嗤之以鼻。



世界上很少有行業能够像攝影這樣利用其創造性和商業性而非時尚性，徹底顛覆人們對於社會認知。 然而，在過去十年中時尚經常重複的咒語之一就是“ 紙媒已死”。作為一個行業專業人士或第一手經驗，可能會有令人信服的故事提供給對於這方面的，但終究是無謂的討論，雖然這個主題已經被無數的文章、會議和隨意的對話提及，但似乎已經有了更為有趣和積極的反應。關鍵不在於“紙媒已死”（事實并非如此）。重點在於，我們要如何超越靜止圖像，擴展和發展時尚行業創意圖像制作的傳統。



在過去的大部分時間裡，時尚界一直將平面印刷品作為主要的交流方式。平面雜志，尤其是那些在傳奇編輯和藝術總監指導下的雜志，已經引導了一代又一代的讀者。如果沒有那些赫赫有名、對時尚的詮釋銘刻在我們記憶中的非凡攝影師，這一豐富的遺產永遠不可能繁榮起來，也不可能抓住我們的集體想象。我永遠不會忘記第一次看到經典的Avedon或者經典的Penn的大作。它讓我充滿了難以置信的樂觀和通過攝影進行交流的意願。



而說到電影短片，是20世紀80年代的音樂錄影帶讓我第一次意識到這種新媒體形式及其潛力。 有趣的是，那個時代許多最有趣的視頻都是由Stephane Sednooui，Jean－Baptiste Mondino和 Bruce Weber這樣的時尚攝影師拍攝的。



但是時尚界運動圖像的歷史要比靜止圖像的歷史短得多。 是的，有一些早期的遠見卓識者，比如Guy Bourdin，他比大多數時尚攝影師更早接受視頻，但我們這個行業的基礎——以及整個文化——尚未健全，無法展示他的作品。直到2003年，借Nick Knight和SHOWstudio之力，Bourdin的電影才得以在網上公布。



Bourdin在當年可能未曾想到，但是Nick Knight當然明白，屏幕將成為未來媒體的主導形式。設備和屏幕技術的進步已經從根本上改變了人們的生活方式和對世界的感知。