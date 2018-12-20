柯文哲雙城論壇致詞（全文）

台北市長柯文哲在雙城論壇結語致詞。（照片：台北市政府提供） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）“2018台北上海城市論壇”20日上午9點在台北晶華酒店登場，無黨籍台北市長柯文哲在主論壇結語致詞時雖沒再提“兩岸一家親”，但他也以五個互相主張兩岸以對話代替對抗，減少不必要的誤會、增加交流、促進善意，他表示，他的兩岸關係態度很簡單，只要雙方存有善意秉持同理心，了解人民的需要一定可以共存共榮，過去九年的努力，台北上海雙城論壇已成為兩岸關係持續進步的力量。



以下為柯文哲致詞稿全文：



上海市周副市長、台北市鄧副市長、引言人張安平董事長、還有各位貴賓、各位媒體朋友，大家早安、大家好！



首先，歡迎上海的朋友們來到台北，一年一度的雙城論壇輪流在我們兩岸最具指標的城市舉辦，過去九年的努力，台北上海雙城論壇已經成為兩岸關係持續進步的力量。藉由雙方在經濟、文化、城市發展的多元交流，不僅確保了兩市的友誼跟兩岸的和平發展，而且透過市政議題的交流，更增加了彼此的認識、瞭解、和信任。



我以前在台大醫院外科當醫生，現在是台北市長，一路走來，就是解決人民的問題，增加人民的幸福。在兩岸事務的處理上，我也以同樣的態度：只要把人民的利益擺在第一順位，我相信兩岸之間，一定可以減少很多不必要的爭執，一定可以走向共同合作的道路。



兩岸同文同種，有共同的歷史和文化，但是現階段在政治制度與生活方式存在差距這也是事實。我在當市長之前去過大陸18次，我也曾經在美國住過。從我的過去經驗中，我的感想是對抗不是解決問題的好方法，合作會更符合兩岸人民的福祉。唯有敞開心胸，加強交流，欣賞別人的進步，透過學習自我成長，才能促進雙贏甚至多贏。



兩岸開放交流超過三十年，經貿、社會、文化各方面的交流既深且廣，已經密不可分了。我對兩岸關係的態度很簡單，只要雙方存有善意，秉持同理心，瞭解人民的需要，一定可以共存共容。兩岸應該以對話代替對抗，所以我提出五個互相。透過“互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解”，減少不必要的誤會，增加交流促進善意，鼓勵兩岸人民共同追求更美好未來，我相信這也是台北上海雙城論壇的意義。



台北是一個民主、自由、多元、開放的城市，上海是東方明珠，是中國大陸工商最發達的城市。台北和上海各有特色，而且人民往來密切，許多台灣人在上海求學、經商、工作，也有許多大陸觀光客來到台北旅遊，很多大陸的品牌都已經進入台灣的市場。



其實台北上海都是地球村的一份子，都同樣面臨了全球城市化的共同問題。人口往城市集中，固然為城市帶來了繁榮，但是過去幾十年來線性經濟發展的模式，也讓城市承受越來越沉重的生態負擔，如何為城市減壓，進而創造新的產業動能，已經成了雙邊城市刻不容緩的市政課題。



今年雙城論壇的主題是“永續的城市、永續的發展”，內容包括公共住宅與都市更新、大健康產業、電影及時尚文化、廢棄物處理與再利用等。“循環經濟”是討論的焦點，這也正是台北與上海當前面臨的發展問題。循環經濟是生活方式與商業模式的改變，從過去注重環保、低消耗、低排放、高效率的要求，進一步要達到最少廢棄物，甚至零廢棄物的發展。



台北市在資源回收再利用的處理成效還不錯，也開始將循環經濟落實到公宅興建上面，今年七月，台北市進一步提出了8大方針35個行動方案的“循環城市推動計劃”白皮書。而上海在循環經濟的推動比台北還要早，發展的領域也比台北更多元，雙方都有可以向對方借鏡的地方。希望藉由這次的論壇，讓台北與上海成為兩岸推動循環經濟的標竿，創造首屈一指的循環城市，更希望台北上海雙城論壇能循環不息，兩岸和平關係能永續發展！



最後，祝福上海訪問團此行一切順利，也祝福所有在場的嘉賓身體健康、萬事如意！謝謝大家！