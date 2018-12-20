中評關注：高分貝轟暖冬方案　鄭文燦變大尾

鄭文燦上午在楊梅受訪，批評觀光旅遊補助排除桃園，“這是愚蠢的決定”。（中評社） 國旅暖冬獎勵方案，把桃園市排除在外，讓桃園業者急著跳腳。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月20日電（記者 黃文杰）針對“行政院”推出國旅暖冬獎勵方案，把桃園市排除在外，民進黨桃園市長鄭文燦今日上午受訪再度重申，“這是愚蠢的決定”，他要“交通部觀光局”在一個星期內立刻更正，“我可以原諒”，如果不改的話，會發動市籍“立委”要求“行政院”撤掉此決議。



繼11月推出宜花東高屏暖冬方案深獲好評之後，“交通部觀光局”18日加碼宣布擴大國旅暖冬獎勵方案，自由行週日至週四每房最高補助1000元，30歲以下青年和60歲以上樂齡族還可加碼補助至1500元，補助範圍擴及全台19個縣市，唯獨排除台北市、桃園市及新竹市3市。



“政院”宣布這項決定時正好是蔡英文到桃園與鄭文燦會面同一天，鄭文燦給蔡英文大力“送暖”，不料“蔡鄭會”甫結束，鄭文燦就收到“政院”“大禮”，“觀光局”竟然把桃園排除在旅遊補助縣市之外，桃園觀光旅遊業氣憤跳腳，所有壓力回到市府。



外界揣測，是否賴清德故意讓鄭文燦“難堪”？



鄭文燦在昨天市政會議就提到，“觀光局”每年在桃園獲得最多資源，桃園機場旅客服務費過去是300元，現在增加至500元，一年累積下來有100億元，其中50億元是給“觀光局”做觀光發展基金，但用於桃園卻很少。鄭文燦希望“觀光局”公開出面說明，若無任何道理，市府觀旅局將整理資料，由桃園市籍“立委”在“立法院”清楚地表達。



市府上午舉行市立楊梅國民中學體育館拆除重建工程動土奠基典禮，活動結束，鄭文燦被問到桃園被排除在暖冬獎勵看法。



鄭文燦表示，希望“觀光局”一個星期當中立刻更正，“觀光局”要了解到底做錯什麼事，“這是愚蠢的決定”，知錯能改，我可以原諒他，如果不改的話，會發動市籍“立委”要求“行政院”撤換。



媒體問，如果“觀光局”提出彌補的話，市長覺得這樣可以接受嗎？



鄭文燦說，“交通部”跟“觀光局”必須提出合理解釋，以及公平的方案，如果方案不公平，桃園不會接受，“觀光局”做錯事情要懂得更正錯誤，我們有太多豬隊友了，該改要改，該改不改的話，只會讓民心更反感。