廣東省PMI系違規調查整改後報批適時再發布

中評社北京12月20日電／據中國之聲《全國新聞聯播》報道，就廣東省工信廳近期暫停發布廣東省PMI指數的相關情況，國家統計局日前回應表示，廣東省工信部門開展的採購經理調查屬於違規調查，已經要求廣東省統計部門依法依規處理。



2018年10月底，國家統計局收到有關人員反映，“近期廣東省工信廳、廣東省統計局、廣東省現代物流研究院、南方日報四家聯合對外發布廣東省PMI指數，該項調查未取得統計主管部門批准”。



國家統計局服務業調查中心負責人日前接受媒體採訪時回應表示，針對這一情況，國家統計局核實具體情況：一是廣東省工信部門開展的採購經理調查曾通過廣東省統計部門審批，但到期後未重新報批，違反《統計法》相關規定。二是廣東省統計部門參與數據發布，但未按要求向國家統計局報批，也違反了相關規定。



該負責人表示，根據上述兩點，從法律角度出發，廣東省工信部門開展的採購經理調查屬於違規調查，已經要求廣東省統計部門依法依規處理。



目前，廣東省工信部門正根據廣東省統計部門要求進行整改。國家統計局服務業調查中心負責人表示，如果廣東省工信部門按照統計調查管理相關規定向統計主管部門報批，在符合依法依規實施調查的前提下，可以繼續開展此項調查，並適時對外發布相關數據。



（來源：央廣網）