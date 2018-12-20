章瑩穎案是否列聯邦罪？法官將在2周內裁決　

中評社北京12月20日電／據美國《世界日報》報道，涉綁架及殺害章瑩穎案的被告克里斯滕森（Brendt Christensen）之前妻米歇爾·左特曼（Michelle Zortman）當地時間18日出庭作證反駁幹員此前作證“獲得她同意搜查公寓”的說法，指探員們搜索完畢後，才讓她簽同意書。法官沙迪表示，他會在兩周內對“全案是否列聯邦罪”、“檢方提供證詞是否可做為證據”等動議做出裁決。



針對左特曼的證詞，FBI幹員哈克斯塔德（Andrew Huckstadt）反駁稱，他們在遞交同意搜查簽名表格給左特曼前，絕對沒有先搜查，“而且永遠也不可能這樣做”。



章瑩穎家人律師王志東說，左特曼及FBI幹員的說法，都可能對全案走向造成影響，“關鍵在於法官采信哪一方”。



18日的審前聽證繼續在厄巴納聯邦法庭舉行，2018年與克里斯滕森離婚後改回原姓氏的左特曼說，FBI深夜查訪公寓時，克里斯滕森去應門，她跟著去看誰敲門，當時她全身赤裸，驚恐萬分，曾試圖用手遮住自己，探員日前指證“左特曼起初拒絕穿衣服，還雙手叉腰站著，最後才同意穿上睡袍”的說法并非事實。



17日聯邦幹員在法庭上說，章瑩穎失蹤當天，左特曼剛好離開香檳公寓到威斯康星州麥迪遜地區，但出門前曾把汽車加滿油，由於被告平常足不出戶，她返家後發現汽油少了一半“非常驚訝”，此外，該部從未清洗的車輛，在那幾天曾洗過。



她承認當時的確說過“認為克里斯滕森有可能涉及章瑩穎的失蹤。”



檢方18日在法庭上，質疑擔任辯方證人的左特曼證詞前後不一，聯邦助理檢察官米勒（Eugene Miller）主張她仍對克里斯滕森忠誠，動機是想幫前夫開脫，他問到“是否還愛著被告”，左特曼回答“這有關系嗎？”她說，“我已做了決定要說實話”。