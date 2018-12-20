傳統車企為何紛紛布局網約車

中評社北京12月20日電／12月18日晚上，上汽集團發布了旗下移動出行品牌“享道出行”，進軍網約車市場。此前，吉利、一汽、寶馬、長城、眾泰、戴姆勒等整車品牌已經紛紛布局網約車。主機廠進軍網約車已經成了2018年整車企業的風潮。



從2018年5月組建網約車團隊，到9月拿到網約車牌照，再到11月18日開始在上海進行試運營，上汽集團旗下網約車服務平台搭建初步完成。12月18日晚，上汽集團正式宣布進入網約車行業。



上汽網約車平台命名為“享道出行”。上汽方面表示，享道出行將堅持B2C的運營模式。在價格方面，車型不會是唯一的定價因素，最終會提供一個介於快車和專車之間的服務價格。北京青年報記者測試發現，該平台在上海的專車收費分為里程費、時長費和遠途費。根據車費預估測算，該平台專車里程費約3元／公里；時長費約0.95元／分鐘。



事實上，不只是上汽，僅僅在2018年，一汽、東風、長安三家汽車央企合資組建T3出行服務公司，網約車國家隊雛形初現；長城“歐拉出行”也推出市場；眾泰與福特成立移動出行合資公司；前不久戴姆勒和吉利合作，成立合資公司，專注在高端專車出行服務上；寶馬也在成都拿到了網約車牌照。



隨著多地出台對機動車購買、上牌和上路的限制政策，中國汽車市場在今後很長一段時間內進入低增長相信是大概率事件。如何為公司找到新的利潤拓展來源，成了傳統車企的新課題。背靠吉利的曹操專車的上線運行，成了傳統車企進軍網約車的成功案例。



北青報記者了解到，與滴滴、易到等網約車平台相比，傳統車企的網約車業務的差別就在於是否擁有自建車隊上。得益於同一集團旗下的車輛採購成本較低，車企的網約車大多都是自建車隊，合規方面把控比較簡單。而互聯網公司更多地依靠司機自帶車輛加入平台或與租賃公司合作這一方式，人員車輛合規方面把控難度較大。



根據貝恩咨詢公司的數據，中國網約車市場高達230億美元。而根據艾媒咨詢發布的報告數據顯示：我國網約車用戶市場規模2018年有望達到2.28億人。這個市場遠沒有飽和。



（來源：北京青年報）