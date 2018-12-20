冰天雪地也是金山銀山　“三好”帶熱冬季游

中評社北京12月20日電／冬季曾是旅遊的淡季，如何挖掘冬季旅遊的價值和潛力，讓冬季旅遊“淡季不淡”，一直是許多旅遊目的地的重要課題。文化和旅遊部辦公廳近日印發《關於做好冬季旅遊產品供給工作的通知》（下文簡稱《通知》）。《通知》要求，進一步加強冬季旅遊產品供給，推出一批具有地方特色和季節特點的冰雪旅遊、溫泉旅遊、紅色旅遊、生態旅遊、鄉村旅遊、體育旅遊、康養旅遊、民俗旅遊、避寒旅遊等冬季旅遊優質產品。



目前，開發冬季旅遊產品、打造冬季旅遊市場，已經吸引了國內許多旅遊目的地積極加入，並取得了一定成效。



好資源



冰天雪地也是金山銀山



儘管與其他三季相比，冬季存在氣溫低、色彩素、白天短、水景弱等不利於開展旅遊活動的客觀因素，但是也有其獨特優勢，杭州華清旅遊規劃設計院副院長朱躍武指出，冰雪魅力就是冬季旅遊的重要吸引物。



冰雪旅遊是冬季旅遊產品中重要的一項，也被看作是冬季旅遊的代表。尤其是我國獲得2022年冬奧會舉辦權以後，以冰雪旅遊為核心的冬季旅遊產品正在成為人們旅遊的新選擇。



中國旅遊研究院和途牛旅遊網聯合發布的《中國冰雪旅遊消費大數據報告（2018）》指出，2016—2017年冰雪季我國冰雪旅遊市場規模達到1.7億人次，冰雪旅遊收入約合2700億元，我國已經成為冰雪旅遊大國。隨著北京冬奧會的臨近，我國冰雪旅遊產品不斷豐富和完善，國內和國外雙向的冰雪旅遊流將形成巨大的市場效應。預計2021—2022年冰雪季，我國冰雪旅遊人數將達到3.4億人次，收入達到6700億元，冰雪旅遊將帶動旅遊及相關產業的產值達到2.88萬億元。



以有著中國最廣大冰雪旅遊資源的東北為例，近年來，利用“冷資源”，“攪熱”了冰雪旅遊市場。2016年起，黑龍江省將每年12月20日設立為“黑龍江省全民冰雪活動日”，出台了加快冰雪旅遊產業發展實施意見，重點打造哈爾濱都市時尚冰雪旅遊區、哈爾濱—亞布力—雪鄉—鏡泊湖滑雪旅遊度假帶、哈爾濱—大慶—齊齊哈爾—五大連池冷熱礦泉冰雪旅遊帶、哈爾濱—伊春—遜克森林冰雪旅遊帶、哈爾濱—漠河極寒冰雪旅遊帶，吸引越來越多的遊客走進東北，真正實現“白雪變白銀”。



好點子



創新思路“吸睛”也“吸金”



除去“北看冰雪，南下避寒”的傳統冬季旅遊目的地，如東北、內蒙古、海南等地，越來越多的“新面孔”加入進來，並另辟蹊徑。



貴州的避暑旅遊名聲在外，如今也在大力發展冬季旅遊。在“2018冬季度假旅遊主題推介活動”上，貴州主打“康養”牌，推出的旅遊產品包括泡溫泉、游雪原、探溶洞、拾年味、品美食等。同時，在90天的時間裡，貴州省A級旅遊景區，向對口幫扶貴州的城市所在省和港澳台居民免門票，對其餘各省（區、市）居民實行門票掛牌價五折優惠。“去涼都滑雪”成為貴州冬季旅遊獨具一格的賣點。



近日，一則“門票換購蘋果”的新聞，讓山東省威海榮成市西霞口的神雕山野生動物園火了一把。西霞口旅遊控股公司副總經理梁軍黨介紹，冬天是動物園的旅遊淡季，遊客漸少。而園中動物飼料卻有增無減，僅蘋果一項，一個冬季消耗高達9萬公斤。低旅遊收入與高運營費用，是景區需解決的一道難題。為此，西霞口景區以煙台、威海周邊地區為試點，開展為期20天的“下鄉惠農”活動，將動物園門票以折扣價出售給旅行社，帶動該地區遊客前來游覽，售票所得用於購買蘋果來喂養園中動物，以實現“三方共贏”。據了解，此次活動，共售出優惠門票2萬餘張，惠及1.5萬名果農。



這樣的創新，為西霞口贏得了口碑和市場，冬季來到西霞口村欣賞漁村變化的遊客絡繹不絕。此外，景區還提出“旅遊＋新型生活”的理念，開展冬令營、研學主題游等活動，發展多元化旅遊新業態。



梁軍黨認為，發展冬季旅遊應當植根於本土優勢，通過好思路盤活景區資源，帶動發展全域旅遊。



好品牌



文化味兒增加“含金量”



12月7日，2018黑龍江省冬季文化旅遊推介會在北京舉行，“北國好風光 盡在黑龍江”作為黑龍江旅遊的全新品牌也正式對外發布。在冰雪美景、冰雪游樂、冰雪美食之外，冰雪藝術、冰雪民俗、非遺文化等也成為黑龍江展示冬季旅遊資源的重要內容。



隨著文化與旅遊的不斷融合，充實旅遊資源背後的文化內涵，注重打響品牌，日益成為旅遊目的地開發旅遊產品的著力點。



“溫泉＋民族文化”“溫泉＋草原”“溫泉＋養生”“溫泉＋蒙中醫”……這是內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克旗的冬季旅遊產品，充滿民族特色和文化內涵，使其備受遊客歡迎。泡溫泉、吃蒙餐、聽琴聲，也成為遊客的“標配”。鄂托克旗草原文化旅遊資源豐富，“阿爾寨石窟文化”“恐龍足跡文化”“草原民族文化”三大主題和“溫泉勝地”成為其文化旅遊的亮點，開發出了以草原、歷史、觀光為一體的文化旅遊線路，同時帶動了全旗民族民間工藝品、紀念品的開發，形成具有濃鬱鄉土民族文化特色的工藝美術品、書法和繪畫藝術品等系列產品。



在我國國內冬季旅遊產品類型還比較單一的當下，如何在同類產品中勝出，並形成持續的口碑效應，文化內涵是必不可少的一環。



（來源：人民日報海外版）