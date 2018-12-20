證監會：設立科創板是資本市場改革頭等大事　

中評社北京12月20日電／12月18日上午10時，慶祝改革開放40周年大會在人民大會堂隆重舉行。證監會黨委組織全系統幹部職工集中收看電視直播，第一時間學習領會習近平總書記重要講話精神。當天下午，證監會黨委召開會議，進一步深入學習領會習近平總書記重要講話精神，對全系統學習貫徹落實工作作出部署。



黨委同志一致認為，習近平總書記的重要講話，從歷史、全局、戰略的高度，深刻總結了改革開放40年來黨和國家事業取得的偉大成就和寶貴經驗，鄭重宣示了在新時代新起點上把改革開放不斷推向深入的信心和決心，明確提出了繼續推進新時代改革開放的目標要求，具有強烈的時代性、思想性、實踐性，極大地增強了中華民族和中國人民的自豪感、自信心。黨委同志結合個人經歷和中國資本市場改革發展的實踐暢談了體會，大家認為習近平總書記的重要講話與黨的十九大精神是一脈相承、一以貫之的，內容博大精深，聽後心情十分激動、備受鼓舞，40年改革開放極大改變了中國的面貌、中華民族的面貌、中國人民的面貌、中國共產黨的面貌，創造了世界奇跡。總書記提出的“九個必須堅持”寶貴經驗彌足珍貴，必將成為我們將改革開放進行到底的根本遵循。



黨委同志深刻認識到，改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，是決定實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的關鍵一招，改革開放只有進行時，沒有完成時。對改革開放40周年最好的慶祝，就是繼續當好改革的促進派、實幹家。全系統幹部職工要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為根本指引，深入學習、深刻領會、準確把握習近平總書記重要講話精神，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，始終堅持正確的政治立場，牢牢堅持市場化法治化國際化的改革方向，不忘初心，牢記使命，以更大決心、更大勇氣、更大力度推進資本市場改革開放，充分釋放市場活力，提高資本市場服務供給側結構性改革、促進實體經濟高質量發展的能力。當前最重要的是把習近平總書記關於在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制的重要指示，作為新時代資本市場深化改革的頭等大事，抓緊落實落地；要著力擴大資本市場高水平開放，以開放促改革；要把防範化解金融風險放到更加突出的位置，堅持依法全面從嚴監管，加快推進證券法修改等工作，完善資本市場法律法規體系。要扎實推進全面從嚴治黨，以政治建設為統領，加強黨委自身建設，認真履行主體責任、監管責任、監督責任，嚴格選人用人，激勵幹部擔當作為，努力打造政治過硬、作風優良、業務精通的高素質幹部隊伍，為深化資本市場改革開放提供重要的組織保障。



（來源：證券日報）