“供血”能力存疑 軟銀公司遭遇“首日破發”

中評社北京12月20日電／日本軟銀集團旗下電信業務子公司“軟銀公司”（SoftBank Corp。）19日正式在東京證券交易所掛牌交易，但卻遭遇了日本股市上較為罕見的“首日破發”。此前，其總值達235億美元的IPO規模，創造了日本股市歷史之最，同時也讓其成為了迄今全球第二大IPO。



軟銀集團希望利用此次在公開市場上募集的資金，支持包括人工智能在內的科技投資，助力新興科技等成長領域的發展。但分析人士指出，軟銀電信的增長前景不夠樂觀，未來可能在為科技投資持續供血上表現不力。



軟銀子公司遭遇“破發”



軟銀公司IPO募集到的資金總值達2.65萬億日元（約235億美元），創造了日本歷史上最大IPO規模的紀錄，同時也成為了迄今全球第二大IPO，僅次於2014年阿里巴巴的250億美元，遠高於2012年Facebook的160億美元。雖因“重磅”備受矚目，但軟銀公司股票的首秀卻令人失望，19日開盤即跌超2%，後跌幅擴大至10%，截至收盤報1282日元（約11.4美元），較1500日元（約13.3美元）的IPO發行價跌近15%，遭遇大幅“破發”。



媒體稱，如此糟糕的掛牌首日表現在日本股市較為罕見。今年有82家企業進行了IPO，算上軟銀公司僅有七家公司“出師不利”，在首個交易日跌破發行價；而在近些年的大型IPO中，只有2014年“日本顯示器公司”在上市首日破發。



據分析人士介紹，軟銀公司這次上市的“時機不太好”。除了全球股市近期的動蕩下挫潮，這只股票上市前也經歷了“多事之冬”。



日本電信行業近期在政府施壓下紛紛實施被動降價，軟銀是位列NTT Docomo和KDDI之後的日本第三大電信公司，NTT DoCoMo日前宣布調降資費多達40%，KDDI公司也表示考慮具體的降價措施，軟銀面臨著巨大的降價壓力。市場擔憂，電信資費大幅降低，將給運營商業績帶來衝擊，讓日本電信板塊股價近期普遍下跌；另外，日本電商巨頭樂天日前也獲得移動運營牌照，並將於明年秋季提供服務，讓市場對行業飽和的擔憂加劇。



軟銀在上市前的關鍵時期內，還出現了“信號門”。12月6日，其網絡信號故障持續了四個多小時，導致了全日本範圍內大面積通訊停擺，雖然事後軟銀表示，信號中斷由愛立信製造的軟件錯誤導致，但據分析人士稱，這還是引起了潛在投資者的擔憂。



為母公司“供血”能力存疑



以電信業務起家的軟銀集團，正在加快抹去“電信公司”的標簽。軟銀集團的創始人孫正義近幾年越來越多地瞄准創新性技術市場，希望把軟銀打造成一個“科技帝國”。據孫正義介紹，此次分拆電信子公司單獨上市，便是其向科技投資巨頭轉型的一部分，幫助其從一個“日本電信公司”轉型為“全球高科技投資公司”。



孫正義表示此次電信公司的上市，將給子公司更大的管理自主權，同時也能讓自己“解放”精力投入到其他業務和投資上去，而此前電信業務占據了他絕大部分精力。軟銀集團稱，電信子公司的上市能幫助明確母公司和電信公司各自的角色。穆迪分析師表示，這個IPO將增加軟銀集團投資組合的透明度。標普分析師則表示，這個重磅IPO將進一步強化軟銀向投資控股集團的轉型。這次IPO為轉型戰略提供了現金流，募集的資金或將助力集團掀起下一場科技投資浪潮。



近年來，軟銀集團和旗下成立不久的規模高達1000億美元的願景基金，在全球科技領域進行了“龍卷風式”的投資。



不過，軟銀公司能否持續為母公司的投資願景供血存疑。軟銀公司稱，截至2019年3月的財年內將實現3.7萬億日元的營收和4200億日元的淨利潤，營收增長和盈利同比增長將分別達到3.3%和9.7%。但分析師Chris Lane表示懷疑，他稱電信市場的長期的基本面顯示，除非重要的利好因素出現，否則這個行業將很難產生較高的盈利增長。還有分析師指出，軟銀公司過去兩年的淨收入增長主要得益於減稅政策，而這種利好或許很難持續太久。隨著前文所提到的各種逆風因素的出現，該公司能否持續產出強勁的收益還不得而知。而且隨著資費降低和新玩家進入，明年日本電信市場的競爭料將更加激烈，相關板塊的波動可能更趨震蕩，軟銀公司前景不甚明朗。



同時，據媒體近日報道，截至今年9月，軟銀集團願景基金所投資的280億美元獲得了高達27%的回報率，算是比較成功的比例；但這種成功或將在明年出現逆轉。因為目前多項投資的情況不太樂觀，明年軟銀集團將面臨投資和資產貶值的巨大壓力，而這或將遏制孫正義的投資擴張。



（來源：中國證券報）