港、內聯合舉辦改革開放40周年美術創作展

中評社北京12月20日電／由中央美術學院、香港各界文化促進會、香港美協聯合舉辦的“香港牽動我的心”慶祝改革開放40周年美術創作展，19日在香港會展中心開幕。兩地藝術家和香港青少年用近200幅藝術作品展現香港在國家改革開放進程中取得的巨大成就。



此次創作展共展出香港和內地66位知名藝術家的132件精品佳作，以及60名香港青少年的60幅優秀作品。



展覽分為“香江潮湧 時代新貌”“東方之珠 風采依然”“獅子山下 大美家園”及“美育花朵 藝術未來”四個板塊。



第一板塊反映香港闊步發展的歷程，特別是回歸以來取得的巨大成就；第二板塊展示香港社會和諧穩定、安居樂業，“東方之珠”魅力更勝往昔的繁榮景象；第三板塊呈現香港著名景點和風物；第四板塊則體現香港青少年傳承中華美育精神、弘揚中華文化的良好精神風貌。



展覽開幕式上，香港特區行政長官林鄭月娥表示，創作展別具意義，讓香港市民通過畫作以全新角度了解國家改革開放的歷程，加深對香港文化和祖國的認識，也為藝術家提供了一個互相交流的好機會。



為籌備此次展出，中央美院於今年國慶期間組織該院15位藝術家專程來港寫生創作。他們與香港藝術家和青少年一同將香港的動人美景和市民的熱情感動傾注於作品當中。



中央美院院長範迪安表示，此次展覽是兩地美術家交流合作的最新成果，突出的特色是中央美院藝術家深入香港寫生創作和香港美術家多年來反映香港的美術佳作匯集一堂。從維多利亞港灣到太平山頂、獅子山下，從高樓林立的街區到別具風情的漁村碼頭，大家深深感受到香港社會建設蒸蒸日上的嶄新面貌。



香港各界文化促進會主席翟美卿說，展覽具有多重意義，作為香港大型的主題美術創作展，這是內地與香港藝術家一次難得的聯袂創作和交流活動。這次成果豐碩的文化活動也促生了香港青少年美術藝術交流團體的成立。