文友追憶二月河　白河之畔挽“落霞”　

中評社北京12月20日電／“悲哉二月河中水，從此蒼茫不見君。”2018年12月15日凌晨，中國歷史小說家二月河病逝，其生前文友紛紛撰文追憶早年往事。當代知名小說家、茅盾文學獎獲得者熊召政痛作長詩悼懷二月河。



二月河本名凌解放，1945年出生於山西昔陽，早年跟隨父母遷居河南南陽，後一直生活在南陽。20世紀末，二月河在南陽完成了其代表作《康熙大帝》《雍正皇帝》《乾隆皇帝》。這三部作品後被改編成電視劇，影響至今。



二月河在中學時代，痴迷於對小說《紅樓夢》的學問研究。因其熟讀中國清朝歷史，後在中國著名紅學家馮其庸的鼓勵下，走上了小說創作之路。



“當時，南陽市圖書館有一套全國少見的清史稿，堅定了他寫小說的信念。當時條件太差，二月河先生住一間小房子，鍋碗瓢勺都在床頭放著，各種參考書籍沒地方放，堆床底下，他經常鑽進床底下找資料。”近日，河南省作家協會副主席劉先琴在追憶二月河的文中寫道，“先生當年寫作非常辛苦，《康熙大帝》第一卷寫完，他頭頂就有了斑禿。被調到市文聯後，環境才變得寬鬆些。”



“其實，早在剛完成《乾隆皇帝》的創作時，腦血管疾病、糖尿病已困擾著二月河，使他無法繼續從事繁重的長篇小說創作。計劃中的同治中興四大名臣的寫作始終未能進行。”河南文學院院長何弘追憶稱，“此後，他開始了自己的“五個一工程”：寫一幅字、畫一幅畫、作一篇文、吟一首詩、走一段路。字是毛筆字，不臨帖、不講章法、自由揮灑、彰顯性情；畫是水墨畫，多是畫些瓜果花鳥，不求形准，要有文人氣質；文是千字文，身邊事物隨手拈來，自由興發，就是我們現在看到的那些散文隨筆；詩是中國舊體詩詞；走路就是半小時到一小時的散步。”



二月河作品在近三十年來影響深遠，由他小說所掀起的影視劇影響至今仍綿延不絕，其影響早已超出文學界。



12月19日，二月河追悼會在南陽舉行，千餘名社會各界人士前往送別。



“宛城”南陽時下已是寒冬時節，傍晚的落霞漫天。二月河曾居住數十載的的小院蕭瑟又空落，唯有其往日散步的白河水流不止。



（來源：中國新聞網）