大華網路報：民進黨如何才能開悟?

民進黨代理主席林右昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社香港12月20日電／開悟是佛法的用語，卻也適用於政治人物與政黨，今天就借用這個觀念來談民進黨應如何開悟。大華網路報今天專欄文章說，民進黨這一次九合一選舉面臨空前挫敗，而且是在全面執政之下，兩年之內就發生，因此讓民進黨如此措手不及。民進黨現在全黨上下都在談檢討報告，可是如果沒有開悟，什麼檢討報告都是假的。



所謂開悟，其實也沒有什麼高深的道理，就是認知的改變而已，而且沒有認真的面對問題，就不會有開悟。由這一次九合一選舉來看，民進黨必須要回答兩個問題。



先談第一個問題，為什麼兩岸關係如此嚴峻，統獨牌與悲情牌卻失效？民進黨全面執政之後，拒絕承認九二共識，結果兩岸關係空前嚴峻，除了立即中斷兩岸協商與溝通管道之外，陸客陸生大幅減少之外，在這兩年的時間裡，大陸是不斷出招，包括挖了“中華民國”五個邦交國，逕自宣佈開通Ｍ503南向北航線，機艦頻繁繞台等等。嚴峻的兩岸形勢，一向是民進黨選舉時善加利用的王牌，可是這一次九合一大選，民進黨也想打這張牌，可是並沒有發揮效果，可見選民並不買帳。民進黨長期的慣性思維就是打統獨與悲情牌，可是沒想到這一次竟然失效，民進黨如果找不出背後的原因，代表還沒有開悟，未來必然還會在同一個地方再一次跌倒。



遠見雜誌社日前公布一份民調，資料顯示，有53.7%的民眾贊成以九二共識為基礎發展兩岸關係，與今年元月比，還增加6.2個百分點，不贊成30.4%，與2018年元月調查相比，下降了2.8個百分點。教育程度愈高支持度也愈高，專科有62.2%。最讓人感到意外的是，被視為天然獨的18至29歲竟然有58.1%贊成九二共識，比整體的53.7%還高。意外，往往就是開悟的起點，希望民能從這裡找到開悟的源頭。