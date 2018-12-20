韓國瑜就職當晚睡果菜市場儲藏室　攤商歡迎

韓國瑜就職當晚會睡在十全果菜市場的這個房間。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月20日電（記者 高易伸）兌現選前承諾！中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜25日即將就職，當晚他將赴高雄十全果菜市場過夜，市場總經理李榮宗這幾日忙著安排住宿地點，想讓“韓市長”一夜好眠。韓就職當晚將睡在總經理室儲藏室，這幾日已請人加裝“熱水器”要讓韓洗澡。另外市場周邊也會進行交通管制，不少攤商屆時也會出現在周邊陪韓“守夜”。



韓國瑜曾在直播節目上表示，就職後第一個夜晚會回到果菜市場睡覺，他預告12月25日預計晚間9點就寢，凌晨3點起床到菜市場內跟攤商打招呼，瞭解蔬果運銷情況。曾任台北農產運銷公司總經理的韓國瑜夜宿果菜市場被外界解讀接地氣，是君子不忘本”的表現。



在十全果菜市場賣水果33年的攤商戴崇恩向中評社表示，韓國瑜這樣很親民，我們覺得很好！他選前講過的話從第一個夜晚開始落實，我們會對他的施政信用更具信心。戴崇恩說，果菜市場面臨停車場太少的問題，很多老客戶、攤商都在流失，希望韓國瑜上任後能集思廣益協助市場解決問題，把人流重新帶回來。



李榮宗向中評社表示，為了韓國瑜要夜宿果菜市場，管理單位這幾日已經密集開會，討論包括交通、大樓等管制措施，很多攤商無法在就職典禮當天在愛河畔擺攤的，也在詢問果菜市場周邊能不能擺。屆時果菜市場周邊會有攤商跑過來陪韓國瑜“守夜”，他們樂觀其成。有些韓粉很熱情，到時候果菜市場大樓將會進行人員管制。韓國瑜就職當晚將夜宿果菜市場，次日凌晨三點起床，不少媒體也嚴陣以待，要看韓市長如何接地氣。