全班95%孩子不認識白蠟燭　老師傻眼

中評社北京12月20日電／杭州科學老師都傻了：到底是孩子無知，還是課本落伍



孫老師在杭州一所熱門公辦小學教科學，有20年的教齡，這周竟然被一個三年級小朋友問傻了！



當天，她上的是實驗課，因為要研究材料的沉浮，所以給班裡每個小組發了一根白蠟燭，讓學生們把蠟燭放在水裡，觀察蠟燭的浮沉。實驗做到一半，有個學生跑到她身邊，拿著蠟燭偷偷問：“老師，這個是什麼？”



後來給另一個班上課，孫老師留了個心眼，實驗前就指著蠟燭問全班：“有沒有人知道這是什麼？”第一個舉手的同學說是塑料條，第二個同學倒是答對了，但根據舉手情況，她發現班裡95%的同學不認識白蠟燭。



讓孫老師哭笑不得的是，即使告訴學生“這是蠟燭”，仍有孩子在實驗報告裡寫“蠟燭是塑料做的”。也就是說，這些孩子根本沒明白蠟燭是用什麼做的，用途是什麼？



三年級快10歲的小朋友，居然不知蠟燭是何物，到底是因為現在的孩子無知，還是課本OUT了？這個問題讓孫老師思考了許久。



畢竟，在現在的生活中，除了蛋糕上五顔六色又細又長的生日蠟燭，能用到這種白蠟燭的地方微乎其微。



“以前上課也會用到蠟燭，所以一直理所當然地認為學生都認識。直到那個學生偷偷來問，我才意識到這是個問題。”孫老師說。



生產隊、台式電腦……



孩子們對這些詞也很陌生



孫老師的遭遇，杭城許多老師都經歷過，小學還好些，畢竟學的內容比較簡單。初中老師對此感觸特別深。



“農村或者農場裡的水稻田，水稻都是一行一列種得非常整齊，為什麼？”



“青菜的每一瓣都不是重合在一起的，而是彼此交錯形成葉鑲嵌的結構，為什麼？”



這是杭州惠興中學科學老師呂志傑上生物課時提的問題，底下學生的回答很整齊——“不知道，沒見到過，想象不出來。”



杭州觀成中學科學老師李學明記得曾有一道考題，大意是問：“小麥和水稻的葉子，到底是平行脈，還是網狀脈？”結果把好多學霸都難住了，因為城市的學生從來沒有見過小麥、水稻的葉子長什麼樣子。



不止科學，錢報記者的同事昨天也在吐槽女兒的數學作業，有道應用題裡有“生產隊”這個詞，女兒看了半天，說讀不懂題，不知道“生產隊”是什麼意思。另一位同事家的二年級小學生，也曾經拿過一道應用題問媽媽：“筆記本電腦我知道，可台式電腦是什麼東西？”



老師講台上劃根火柴



膽小的女生逃到了教室外



有老師認為，造成小學生不認識白蠟燭，看不懂“生產隊”的原因，是因為現在課本裡、考題中，許多看似生活化的東西，實際上卻脫離了當今學生的生活，直接把學生搞懵了。



在孫老師印象中，十年前和現在，人們的生活環境變化很大，但是教學用具、課本內容卻沒啥變化。所以，許多在她看來是常見的教具，對現在的學生來說卻非常陌生。



“現在城市的孩子和十年前不一樣，他們會看說明書，會玩樂高，但卻不認識蠟燭、火柴，不會裁紙，也不認識植物和農作物，因為生活中見不到或用不著。”孫老師感慨。



最典型的就是劃火柴點燃酒精燈，跟十年前不同，現在的學生很多都沒見過火柴，一看忽然冒出火焰，全班都嚇壞了。“我當時演示劃火柴，旁邊同學嚇得直接跑到教室外面。”孫老師無奈地說，“很多學生都不敢點，怕被燙傷，膽大些的男生點火柴，女孩能躲到幾米開外。”



惠興中學的呂老師也認為，確實有少部分科學的課本內容比較陳舊，已經被現代生活淘汰了，但卻一直沒有更換，會對學生的認知產生一定干擾。



“比如掛點滴的瓶子，以前都是玻璃的，現在改用軟塑料袋，點滴液滴下來的原理髮生了變化。再拿老的問題去考察，意義就不大了。”呂老師舉例說，“還有就是家庭電路，現在都用空氣開關和電子式電能表，但我們的教材中依然是閘刀開關和機械式電能表。”



采荷中學科學老師施彬彬說，課本中常出現這種“過時”的內容，學生們往往一頭霧水。“比如講到大氣壓，會以農村的抽水井為例。講到杠杆，就會提到以前市場裡用的杆秤。但在日常生活中，尤其在城市裡，這些東西都很少見了。”他說。



也有老師認為



現在的學生缺乏生活常識



在採訪中，也有老師認為，板子不能只打到課本“過時”上。造成現在這種不對稱現象，學生生活經驗不足、閱歷不豐富也是重要原因。很多孩子的生活由父母一手包辦，缺乏常識。



呂老師舉了一個例子，吃水煮蛋時，如果雞蛋剛從滾燙的水裡拿出來，殼是很難剝的。“讓學生解釋這個現象，80%的學生都說不知道，家裡平時都是長輩剝好吃現成的。”



講解大氣壓強時，呂老師舉例，吃螺螄都要將尾部剪掉才更容易把肉吸出來。有些同學就非常不解，組團來問：“老師，吃螺螄不是用牙簽的嗎？為什麼要吸啊？”



杭州留下小學的科學老師仰毅明告訴錢報記者，之前班裡有許多學生，被父母保護得太好，任何鋒利的東西都不讓碰，更不要提動手操作。六年級學習“工具與機械”單元，要求孩子們將教室橱櫃上的螺絲擰下來，結果很多孩子還是人生第一次碰螺絲刀。



沒有生活閱歷，課本上的知識點就無法活學，只能靠死記硬背。從長遠來看，這是不可能學好科學這門學科的。



杭州行知小學科學老師虞小東認為，小學科學以普適性科學知識為主，講的都是基礎科學知識，內容大多不會過時，無非只是因為社會在進步，舉例要與時俱進，聯繫更多新的事物，更接近學生生活。虞老師說，有些具有年代感的事物的確會超出學生的認知，與生活脫節，“由於社會進步，技術發展，新事物不斷進入學生生活。以前講光能、熱能，通常會用到蠟燭和燈泡，但現在還可以用空調、地暖等來解釋，學生們更容易理解。”



（來源：錢江晚報）