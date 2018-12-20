“楮墨浙韵—浙江印刷文化展”在巴黎開幕

中評社北京12月20日電／由巴黎中國文化中心和浙江省文化和旅游廳主辦的“楮墨浙韵——浙江印刷文化展”18日晚在巴黎中國文化中心開幕，展覽通過視頻、展板介紹和現場體驗等多種方式向法國觀衆介紹悠久而燦爛的浙江傳統印刷藝術。



承辦此展的浙江圖書館黨委書記徐潔介紹說，印刷術是中國四大發明之一，對世界文明的發展產生了積極影響，而浙江在中國印刷發展史上占據重要地位。本次展覽以時間為軸綫，展現浙江印刷發展史上的輝煌成就和代表作品，以及印刷術在當代的傳承和發展。



展覽按歷史順序設有五大主題，包括“現存五代及兩宋刻經”“宋元官私及書坊刻書”“插圖版畫”“西學漢學與中法交流”和“古老技藝與當代傳承”，展現浙江雕版印刷的強勁傳承能力和內在影響力。



展覽現場配有雕版印刷介紹視頻，并精心擺放了部分仿真制作的浙產古籍供來訪者翻閱。觀衆還可在工作人員指導下參加雕版印刷和綫裝書籍裝訂的互動體驗活動。觀衆雅克利娜經過數次嘗試終於成功“印”出一幅孔子畫像。她說：“雕版印刷并不容易，確實是門手藝活兒。展覽非常有趣！”



本次展覽將持續至21日。為全面展示浙江傳統印刷的魅力，巴黎中國文化中心17日晚還舉辦了《浙江刻書的組織與成就》主題講座，并將在19日舉辦“綫裝書＋雕版印刷”工坊活動。



（來源：新華社）