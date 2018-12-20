巴西大火燒毀逾六百間房屋　疏散數千人

巴西亞馬遜州首府馬瑙斯一貧民區17日晚發生大火，600間木屋盡毀（圖片來源：法新社） 中評社北京12月20日電／綜合路透社及新華社報道：巴西北部亞馬遜州首府馬瑙斯一個貧民區當地時間17日晚發生大火，燒毀超過600間木屋，逾2000人被迫疏散，17人受傷，其中一名53歲女性重傷，所幸無人死亡。當局表示，此次大火是該州史上第二嚴重的大火。



出事的貧民區房屋多由木材搭建，且為防止季節性洪水，建在高於地面的支柱上。根據當地媒體報道的電視畫面，事發後恐慌的人群試圖從密集複雜的巷道中逃離，并盡可能帶走一些貴重物品。



亞馬遜州安全部長蘇亞雷斯表示，初步調查顯示起火原因可能是一個高壓鍋爆炸，而火情在大風幫助下迅速蔓延，目前深入調查仍在進行。



當局派出逾100名消防人員救火，但因貧民區人煙稠密、巷道狹窄，不得不出動拖車將堵塞道路的車輛脫離現場。事發約三小時後，消防人員於午夜時分控制住火情，并於超過12小時後將大火完全澆滅。



巴西總統特梅爾發表推文稱，將向亞馬遜州提供聯邦救助，而民防部長皮雷斯也表示，將為災區家庭提供救助金，以購買帳篷和救濟食物。



該貧民區位於馬瑙斯市中心附近，坐落在亞馬遜河支流內格羅河河畔。類似大火在貧民區很常見，因為幾十年來數百萬人口湧入大城市找工作，但政府缺乏規劃，導致擁擠的貧民區大量湧現。



（來源：大公報）