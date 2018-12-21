馬英九執政回憶錄　2個章節論述“習馬會”

馬英九20日舉行《八年執政回憶錄》新書發表會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月21日電（記者 倪鴻祥）馬英九20日舉行《八年執政回憶錄》新書發表會，交待他過去執政時的感想、反省與檢討；新書共有25章節，其中許多章節都間接提到兩岸關係，直接論述兩岸的有“習馬會”2個章節，尤其馬在新書裡爆料2015年11月7日的“習馬會”是大陸國家領導人習近平先提出而成局。



《八年執政回憶錄》由馬英九口述，“總統府”前副秘書長、新北市副秘書長蕭旭岑執筆的回憶錄，今天上午在天下文化的93巷人文空間舉行新書發表會。他表示是以“見證歷史，分享經驗，反省檢討”的心意出版這本新書。



受邀出席新書發表會政商名流並不多，只有前“總統府”秘書長廖了以、前“行政院”秘書長蕭家淇、以及中國國民黨“立委”陳學聖及二二八紀念館館長長廖繼斌等4人，雖然馬十分低調，但到場採訪的媒體眾多，幾乎佔滿整個新書發表會空間。



新書共有25章節，提到包括馬英九執政8年期間許多重大政策，其中許多章節都間接提到兩岸關係，同時也提到美中台關係，直接論述兩岸的有“習馬會”2個章節；他指出，看到國民黨高雄市長當選人韓國瑜公開承認“九二共識”、“一中各表” ，尤其獲得綠營朋友支持，願意一起努力，心裡非常感動。



馬英九在新書裡以2個章節談論“習馬會”，尤其提到，2013年6月3日卸下“行政院長”4年之久的劉兆玄應大陸清華大學前校長顧秉林的邀請赴陸訪問，進行兩岸清華大學校流，有位意想不到的超重量級人士、大陸清華校友透過顧秉林臨時邀約見劉兆玄，這人就是習近平。



馬英九在新書裡透露，2013年6月19日劉兆玄與習近平見面，習親口對劉說“馬先生是個正派的人，我很盼望與他會面”，同時習還強調“機不可失，時不再來！”當時劉建議在APEC場合進行會面，但習認為是國際會議不適合，大陸建議可在第三地見面，只是當時馬英九要考量的因素很多，且內部有不同聲音，所以沒能成行。後來陸方又曾分別在不同場合提出建議，但直到2015年4月29日“連胡會十週年”活動，陸方再次提出，“習馬會”時機才露出曙光，10月14日兩岸事務首長會議（張夏會，陸委會前主委夏立言、前國台辦主任張志軍）在廣州舉行，才讓11月7日“習馬會”成局。