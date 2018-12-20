吉林省紀委原副書記邱大明被“雙開”

中評社北京12月20日電／中央紀委國家監委網站12月20日消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對吉林省紀委原副書記、省監委原副主任邱大明嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，邱大明違反政治紀律和政治規矩，幹擾審查調查工作，洩露中央巡視移交綫索處置情況，違規幹預、插手違紀違法案件查處并跑風漏氣，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，多次接受可能影響公正執行公務的宴請，公車私用，收受禮品禮金；違反廉潔紀律，違規從事營利性活動，利用職權或職務影響低價購房，為自己及近親屬謀取利益；違反工作紀律，違規幹預司法、執法活動；違反生活紀律。利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件為他人謀取利益并收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪；利用職務上的便利侵吞公款，涉嫌貪污犯罪。



邱大明身為省級紀檢監察機關領導幹部，理想信念喪失、政治意識全無，執紀違紀、執法犯法，將監督執紀權變為謀取私利的工具，與商人老板勾肩搭背，大搞權錢交易，嚴重損害了紀檢監察幹部形象，且在黨的十八大後不收斂、不收手，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法并涉嫌犯罪，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究并報中共中央批准，決定給予邱大明開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；免去其第十一屆吉林省委委員職務，終止其吉林省第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



邱大明簡歷



邱大明，男，漢族，1962年6月出生，吉林榆樹人，1984年7月參加工作，1984年8月入黨，吉林工業大學技術經濟專業畢業，研究生學歷。



1980．09－－1984．07 吉林工學院管理工程系工業企業管理專業學習



1984．07－－1987．10 吉林工學院人事處科員