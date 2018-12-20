韓國10萬名出租車司機罷工抵制拼車軟件

20日上午，韓國光州一家出租車公司院內，停滿了罷工的車輛。 20日上午，首爾市民在出租車站點排長隊等車。 出租車打出標語“文在寅總統，請救救出租車”。 中評社北京12月20日電／為抵制Kakao公司推出的拼車軟件car pool，今天（20日）淩晨4時起，韓國出租車團體開始長達24小時的罷工。當天下午，10萬多名出租車司機還要在首爾汝矣島舉行第三輪大規模集會。



目前，韓國雖然沒有出現出租司機罷工引起的交通混亂，但普通市民的出行還是遭遇了很大不便，出租車站點排起了長隊，但半天不見一輛車的影子，讓上班族很是焦急。



據韓聯社報道，即時通訊服務運營商Kakao原定於本月17日正式推出拼車服務，但因遭遇出租車行業激烈抗議而推遲上綫，并決定積極聽取各界意見後再決定上綫日期。不過，拼車軟件雖然推遲上綫，仍然沒有平複出租車行業的憤怒。



今天（20日），罷工參加集會的數萬名出租車司機，將於下午2時到4時在汝矣島議事堂大街舉行集會後，4時起從汝矣島游行至麻浦大路。



韓國警方表示，集會時間正趕上下班交通高峰，難免會造成汝矣島一帶交通擁堵，建議市民駕車時最好選擇繞行或利用公共交通。



（來源：海外網）