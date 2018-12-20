為何再提兩岸一家親？柯文哲：沒想出新名詞

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）無黨籍台北市長柯文哲在2018台北、上海雙城論壇歡迎晚宴上致詞再度提及“兩岸一家親”。他在今日雙城論壇開幕式後受訪表示，他和上海市台辦主任李文輝當面說，九二共識以及兩岸一家親都被標籤化，大家可不可以想一個新名詞，大家可以接受的說法，但這個要有智慧，目前還沒想出來，而外科醫生基本概念就是，還沒想出更好辦法，就用現在這個辦法。



2018台北、上海雙城論壇今天在晶華酒店登場，開幕式後柯文哲以及上海市常務副市長都接受媒體訪問。



媒體追問柯文哲為何再提“兩岸一家親”？他則說，2015年、2017年都講過，一開始就說不要再出什麼怪牌，就按照以前，一次就好。



“兩岸一家親”是否講給蔡英文聽？柯文哲說，沒有特別講給誰聽，他一貫態度，現在要降低兩岸衝突是有必要。



至於有時代力量市議員反對柯，柯文哲也說，民主自由是台灣核心價值，就是多元開放，百分之百只有朝鮮才有，台灣哪有百分之百。



至於藍營縣市長都要說九二共識，柯卻不用提九二共識？他表示，他講過了這是台灣可貴的地方，本來就沒有要求，百分之百不是民主國家常態。我們求取最大多數人的利益，本來就是妥協，在談判中去求取大家最可能接受的方案，不要幻想百分之百，那是沒辦法。



致詞稿是否給“國安會”看過？柯文哲一開始說，這次沒有。但接著又說，本來就不用送“國安會”，陸委會也說是城市交流不用看，“我就說那不用看最好”。



媒體追問，你過去都不說，昨天才說“兩岸一家親”是有陸方壓力？柯文哲表示，做為外科醫生，他本來就不是講究名詞，他們跟念法律跟文組的不一樣，我們就是維持血壓心跳最重要，“該講的時候講”，“我主要論調不變，就是降低緊張、降低衝突”。



柯文哲表示，這次雙城論壇講循環經濟，他們也派主管經濟的副市長來，意思就是賺錢大家沒爭議，那就從賺錢開始。



對於國台辦明確就是提出希望接受九二共識，柯文哲對此說，他們一定有他們的堅持，他非常清楚大家要協調，“你有你的堅持，我有我的”。他之前有跟大陸表達過，不管是九二共識或是兩岸一家親，這已經都被標籤化，不管講哪個都有人不爽，他說能不能想出一個新名詞大家可以接受，但是這要想、要智慧，現在還沒想到。