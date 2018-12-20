美國同意軍售土耳其　阻其向俄靠攏

中評社香港12月20日電／美國今天宣布，同意軍售土耳其價值35億美元的飛彈。美國不滿北大西洋公約組織（NATO）盟邦土耳其計劃向俄羅斯購買飛彈，今天宣布對土軍售，等於發出最後通牒。



在土耳其追捕庫德族戰士之際，美國總統特朗普稍早表示美軍將撤離土耳其鄰國敘利亞，或能討土國歡心。



據中央社報道，美國國務院表示，已知會國會打算對土耳其出售飛彈套件，包括80枚愛國者（Patriot）飛彈、60枚愛國者飛彈（PAC-3）攔截器以及相關設備。



國務院聲明說：“這項軍售可提升土耳其軍方防衛能力，阻擋敵對的侵略，並保衛可能在土耳其邊境內訓練以及作戰的北約盟國。”



一年前，安卡拉宣布向俄羅斯購買S-400飛彈合約，引發北約盟邦反彈。北約組織創立的原意，即是作為抗衡蘇聯的堡壘。



國務院官員表示，若土耳其繼續進行S-400採購計劃，就可能危及美軍F-35戰機計劃的參與。



這位要求不具名的官員表示，若土耳其逕行計劃，可能面臨軍售方面的制裁。



這位官員說，土耳其向俄羅斯軍購，“會對美國在國防貿易各方面和土耳其做生意產生延伸性影響”。



“北約國家必須採購可與北約系統互相操作的軍事設備，俄國系統不會符合那項標準。”