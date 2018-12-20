四川一小學生未上學，老師上門救回三條命

李娜老師和她的學生們。（圖片來源：四川在線） 中評社北京12月20日電／中國青年報12月20日消息，12月11日8時20分，四川省巴中市平昌縣響灘小學二年級4班班主任李娜在教室查看學生到校情況。環視教室後，她發現學生小宏（化名）的座位是空的。



李娜當即在家長微信群詢問，但沒有得到回複，其父母電話也停機了，嘗試聯系小宏的奶奶，電話一直無人接聽。



李娜和幾個同事在學校周圍的工地、超市、小吃店等地仔細尋找，也沒有發現小宏的蹤影。小宏家離學校比較遠，步行需要40分鐘，他是單親家庭的孩子，父親長年在外務工，平時與奶奶一起生活。反複聯系、到處尋找無果後，李娜警覺起來，擔心發生意外。



她急忙將情況匯報給副校長王海軍和校長周小波。校領導和李娜立即往小宏家趕去，并聯系鎮派出所請求支援，同時向主管部門報告情況。



小宏家大門緊閉，使勁敲門也無人應答。圍著房子轉了一圈，唯一的後窗也被關上了。在村幹部和鄰居的幫助下，大家一起破開房門。進門後，屋內的場景讓衆人驚呆了：小宏歪倒在床上，眼睛能動但不能講話，整個身子不能活動；小宏的奶奶、大姨婆躺在床上，兩人都已昏迷；旁邊煤爐的火已熄滅，屋裡有股淡淡的煤煙味。幾人大聲呼喚，但老人沒有反應。



周小波回憶說：“根據當時情形判斷，可能是煤氣中毒了。”大夥兒將他們3人抬到院子裡，并撥打120，最終將他們送往平昌縣人民醫院搶救。



平昌縣人民醫院急診科醫生說，3人屬於一氧化碳中毒，如果再晚半小時送到醫院，就很危險了。目前，小宏和他大姨婆身體已基本恢複。小宏的奶奶狀況稍微重一些，但也清醒過來了。



“我們一直強調冬季用火安全，常態開展‘小手拉大手’活動，引導家長‘烤火必開窗、關窗先滅火’。”周小波說，“當晚，小宏睡得早，也提醒了奶奶，但奶奶年齡大了，加之患了重感冒，就忘記把火爐端出去，導致煤氣中毒。”



（來源：中國青年報）