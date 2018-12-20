李建榮：賴清德要走還提總預算　漠視新民意

李建榮。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電／針對“行政院長”賴清德已表示，時間一到，他會堅定離開。資深媒體人、前圓山飯店董事長李建榮在媒體發表評論指出，賴清德已表明確定會在短時間內提出“內閣”總辭，而“立法院”竟全部買帳，還煞有其事認真審查賴“內閣”新年度總預算，豈不怪哉？民進黨團沒異議，可以從護航角度加以理解，但是在野黨沒有反對，難道是漠視選舉的新民意嗎？



李建榮指出，國民黨長期執政期間，甚少“行政院長”為敗選請辭負責。2014年11月29日地方選舉，國民黨大敗，“行政院長”江宜樺與國民黨祕書長曾永權當夜請辭，8天後毛治國接任“行政院長”。雖然當時也處於總預算審查期間，但是基於對新院長的尊重，行政、立法兩院達成協議，以黨團代表質詢方式讓毛治國於12日及15日兩天迅速完成施政方針報告及備詢，這是維持選後政局安定以及尊重“憲法”定位的範例。



李建榮昨日於中時電子報發表評論，全文如下：



九合一選舉結束，執政的民進黨大敗，“行政院長”賴清德坦承公民投票結果讓他有“被倒閣的感受”。他第一時間堅定請辭，受到蔡英文維持政局安定的請託，他從堅定離開到堅定留下，再到“時間一到，我也會堅定離開”，可說是一周數變。“行政院”對“立法院”負責，當“行政院長”已經跛腳，甚至表明確定會在短時間內提出“內閣”總辭，而“立法院”竟全部買帳，還煞有其事認真審查賴“內閣”新年度總預算，豈不怪哉？



過去國民黨長期執政期間，甚少“行政院長”為敗選請辭負責。4年前11月29日地方選舉，國民黨大敗，“行政院長”江宜樺與國民黨祕書長曾永權當夜請辭，8天後毛治國接任“行政院長”。雖然當時也處於總預算審查期間，但是基於對新院長的尊重，行政、立法兩院達成協議，以黨團代表質詢方式讓毛治國於12日及15日兩天迅速完成施政方針報告及備詢，這是維持選後政局安定以及尊重“憲法”定位的範例。



但這次民進黨與賴清德院長卻不願遵循此一前例，擺明要“立法院”審完108年總預算後才總辭，這對下一任“行政院長”的尊重嗎？下任院長的施政計劃要完全蕭規曹隨嗎？這是有違責任政治。對此情勢，民進黨團沒異議，可以從護航角度加以理解，但是在野黨沒有反對，難道是漠視選舉的新民意嗎？



選後民進黨“立委”林淑芬、許智傑曾檢討“立法院”不應是“行政院”立法局”，可惜未獲共鳴。“立法院”還是我行我素，處處配合著“行政院”腳步，甚至堂堂“國會議長”還一度動念想辭去“立法院長”，要出馬競選下屆民進黨主席。



這次配合地方選舉的10項公民投票，是有史以來人民主動提出的創制、複決案，公投越多也代表人民要行使直接民權對重要政策表示態度。人民行使選舉權選出民意代表為代議士，但代議功能不彰，立法效率低落，“立院”袞袞諸公沒有責任嗎？



“行政院長”賴清德12月7日提出選後檢討時，曾提及“依據現行“憲法”，“總統”及“立法委員”民選產生，“行政院長”由“總統”任命。但政策與法案擬定，則由行政與立法部門共同形成，目前立法行政互動與溝通顯然不足，民意無法及時反映在政策的檢討上，亦應從速檢討與改進，憲政制度上也應有另一番考量。”賴揆的檢討提升到“憲法”層次，請問“立法院”同意嗎？以《勞基法》一例一休及《促轉條例》為例，在野黨沒盡力反映不同聲音嗎？問題是占多數的民進黨團只是行政部門護航的表決工具而已。



其實賴揆所謂負起政治責任時間的出爾反爾，“立法院”是有權利可以提出不信任投票，表示立法部門的強硬態度。若“立法院”繼續自我矮化，那就莫怪13個月後的“立委”改選，說不定會有一波大換血，新民意會強迫“立法院”新陳代謝。