中企證實：已“分批從美國采購部分大豆”

中評社北京12月20日電／中儲糧集團官方網站12月19日發布消息稱：“為落實中美兩國元首達成的共識，近日我公司分批從美國采購了部分大豆。”



此前據路透社12月18日報道，四位了解交易情況的交易員以及美國大豆出口協會稱，中國進口商12月18日重返美國大豆市場，著手兩國同意暫停貿易戰以來的第二輪采購。



報道稱，尚不清楚中國會購買多少大豆。



路透社12月13日曾報道，美國政府官員12月13日對中國自7月雙方貿易戰爆發後首次小規模購買美國大豆表示歡迎，并稱他們期望但不能保證會有更多采購。



“我們認為這是個很好的開端，是很有希望的進展，”美國農業部長珀杜在華盛頓對記者表示，“我們當然希望并且期待這能够實現，”他指的是進一步銷售。



對於路透社率先披露中方購買大豆的消息，商務部網站12月13日消息顯示，在12月13日商務部召開的例行新聞發布會上，有路透社記者問道：“據我們美國同事的報道，中國已經開始購買美國大豆，請問中國是否打算繼續購買特朗普總統所說的巨大數量的大豆？”



中國商務部新聞發言人高峰回應說：“大豆一直是中國進口美國農產品的重要品種，國內有巨大的市場需求。如果有進一步的細節，我會及時通報。謝謝。”



（來源：參考消息網）