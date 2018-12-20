大華網路報：改革開放成果主導兩岸發展方向

中評社香港12月20日電／大華網路報今天發表時評說，中共總書記習近平18日上午在“慶祝改革開放四十周年大會”上的談話，首次公開提出“已牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權”的說法，意味了具有主導兩岸關係發展的大局，也是改革開放40年的重要成就之一。



相對於大陸委員會對此以發出新聞稿的方式，呼籲大陸“務實面對台灣民意對‘中華民國’及民主自由體制的堅持”，以及“在不涉任何政治前提下與我務實溝通、化解分歧，致力於各自內部治理與發展”，似乎印證了民進黨執政當局面對兩岸關係時，確實只能居於被動因應的地位。



40年前的12月18日，以鄧小平為首的“實事求是派”在中共第11屆3全會中，扳倒了毛澤東指定接班人華國鋒所領導的“凡是派”(凡是毛主席作出的決策，我們都堅決擁護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循)，拉起了中國大陸對內改革和對外開放的“改革開放”序幕。這一年是1978年，十年文化大革命結束不久，台灣則以經濟快速飛而躋身東亞四小龍。



1979年元旦，“中華民國”因“美匪建交”而正式與美國斷絕外交關係，中共同一天由全國人大常務委員會發表《告台灣同胞書》，宣布即日起停止炮擊金門，對台政策改為“和平統一”為原則，因為鄧小平決心追求現代化的發展。這一連串的大變局，當時的台灣雖深感壓力，但卻仍能致力經濟發展，甚而創造經濟奇蹟成為東亞四小龍之首。



時評說，中國大陸改革開放政策的總目標，用台灣常用的話語來說，也就是“拚經濟”。鄧小平知道拚經濟勢必會涉及社會主義或資本主義的路線之爭，他必須靠著自己的影響力和毅力，說服或壓抑黨內各方勢力，不再爭執於“姓社”還是“姓資”的問題，因為“不管白貓黑貓，能捉老鼠就是好貓”。至於該怎麼著手現代化改革？鄧小平則主張漸進主義的“摸著石頭過河”。