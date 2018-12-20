美國突然宣布從叙利亞全面撤軍

中評社北京12月20日電／自2014年首次派出軍隊，美國終於打算從叙利亞撤軍了！



據新加坡《聯合早報》網站12月20日報道，美國國防部12月19日表示，隨著美國在叙利亞境內圍剿極端組織“伊斯蘭國”（IS）的戰役開始進入下一階段，五角大樓已啓動將美軍撤離叙利亞的程序。



華盛頓打算自叙利亞“全面”且“迅速”撤軍後，美國總統特朗普發推文表示：“我們已在叙利亞境內擊敗極端組織‘伊斯蘭國’，那是我讓美軍進駐的唯一理由。”一名美國官員受訪時表示，美國在最終行動結束後就將軍隊撤出叙利亞，預料會在60天到100天內完成撤軍。



有美國媒體稱，撤軍標志著美國在該地區軍事戰略的突然改變。不過，撤軍看起來突然，但特朗普做出如此決定也早有預兆。事實上，自2015年以俄羅斯介入叙利亞戰事為轉折點，美國支持的叙利亞反對派便一路潰敗，形勢已經對美國不再有利。特朗普上台後，一直想結束叙利亞的軍事行動，他認為花費太大。



中東問題學者、中國現代國際關系研究院副研究員田文林認為，由於俄羅斯介入叙利亞戰爭，巴沙爾政權逐漸穩固，如今已經接近實現國家統一。在這樣的背景下，特朗普政府也不希望繼續在叙進行無意義的投入，於是不得不接受巴沙爾政權繼續執掌叙利亞的事實。



換言之，作為商人出身的總統，特朗普希望“及時止損”，并不想做“做賠本買賣”。所謂“完成了打擊IS的任務”可能只是一個體面的說法。



此次撤軍特朗普也是力排衆議，做出該決定。根據德國之聲12月19日報道，包括國防部長馬蒂斯在內的軍事和安全顧問都曾試圖說服特朗普不要撤軍。另外，參議院軍事委員會成員林賽·格雷厄姆也不同意總統撤軍的決定。他在推特上寫道，“從叙利亞撤出駐扎的這些美軍犯了與奧巴馬時期一樣的錯誤”。不過，特朗普還是堅持己見。