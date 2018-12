柯文哲。(中評社 黃筱筠攝) 中評社台北12月20日電(記者 黃筱筠)華盛頓郵報刊登專欄作家Josh Rogin的文章,內容提到中國大陸想在台灣2020大選換掉現任蔡英文,改換一個較可塑的(more malleable)領導人,被外界解讀為中國大陸企圖“以柯換蔡”,無黨籍台北市長柯文哲今天再度被問到此題目時表示,“這就是假新聞的代表”。



2018台北、上海雙城論壇今天在台北晶華酒店登場,雙方簽署備忘錄之後,上海市常務副市長周波與無黨籍台北市長柯文哲都接受媒體訪問。



Josh Rogin18日刊登文章“China’s interference in the 2018 elections succeeded — in Taiwan”中提到,台灣2018選舉後,中國大陸後續整體目標將是找一位較可塑的(more malleable)領導人來取代現任蔡英文。



柯文哲19日被媒體問到“以柯換蔡”時感到驚訝疑惑,反問“華盛頓郵報怎麼會這樣寫?”今天再度被問到相同問題時,他仍是反問媒體,“這個真的有這樣寫嗎?這就是假新聞代表”。