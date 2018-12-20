周波訪健康公宅日照中心　將與長者共進午餐

周波在北市社會局代理局長黃清高的陪同下，抵達松山區健康公宅日照中心參訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）2018台北上海雙城論壇20日登場，上海市常務副市長周波結束上午的主論壇後，出發前往台北市松山區健康公宅日照中心參訪。周波在中午11點50分抵達，並在北市社會局代理局長黃清高的陪同下聽取相關簡報，並將與日照中心的長者們共餐，之後再進入健康公宅參觀，整個行程約1個多小時。



松山老人服務暨日間照顧中心是在今年5月開幕，是台北市第一個公宅和社會福利設施合併的案子，距離捷運松山線三民站約300公尺，周邊學校包括西松高中、西松國小及健康國小，並鄰近南京商圈及環境優質的民生社區。



2018地方選舉後兩岸關係是否改變、地方交流是否熱絡，都引起台灣社會高度關注，雙城論壇20日正式舉行，上海代表團由周波率135人來台參與論壇，而台北市政府也邀集250名產官學人士出席，參與人數超越歷屆盛況空前。周波在9點出席雙城論壇開幕式後，中午參訪健康公宅日照中心，並與長者共餐，緊接著在下午3點半搭機返回中國大陸，結束兩天的訪台行程。



2018台北上海城市論壇以“循環經濟”為主題，台北、上海將在健康、文化、公共住宅、都更與垃圾分類等領域交流經驗。