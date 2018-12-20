為角逐2020出新書？馬英九12字回應

馬英九今天上午舉行《八年執政回憶錄》新書發表會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月20日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午舉行《八年執政回憶錄》新書發表會，外界臆測是為了重出江湖角逐2020大選，他表示，出這本書一定會有人問是不是跟選舉有關，他用12個字說明為什麼出書，就是“見證歷史、分享經驗、反省檢討”。



《八年執政回憶錄》由馬英九口述，“總統府”前副秘書長、新北市副秘書長蕭旭岑執筆，上午與會政商名流有前“總統府”秘書長廖了以、前“行政院”秘書長蕭家淇、以及“立委”陳學聖及二二八紀念館館長長廖繼斌等4人。



馬英九表示，用“見證歷史、分享經驗、反省檢討”12個字說明為什麼出書，因為大家等下一定會問為何要出書？是否與選舉有關？所以他先把謎底講出來。



後來果然有媒體提問出書是否代表要角逐2020大選？馬英九一度回說“我剛已經講了，而且我以為你已經聽懂了！”全場哄堂大笑，但台下的媒體都說沒有聽懂。馬英九說，先前講說“要好好想想”是在想要什麼政策，這是主要的考慮，因為現在不是說哪一個政黨拿到權力，“你拿到權力要幹麻？你要怎麼面對台灣的危機？這個才是我關心的”，接著他反問媒體“你現在懂了嗎？”台下又是哄堂大笑。



媒體追問“拿到權力會有什麼改變呢？”馬英九強調，他現在都在考慮這些問題，他到處演講、參加座談，主要就是在談這些問題，希望能在這些問題上能得到更多的共識，不管誰執政，如果國民黨執政的話，能變成國民黨的政策，這才是他最關心的。



馬英九表示，卸任後他走訪台灣各地，有些人肯定他的施政，但也有些人不諒解，所以他希望把這8年施政內容呈現出來，讓大家批評指教，也許有一得之餘，也可以分享，最後也是讓他有機會檢討自己。



他指出，對於8年任內的施政，不管成功或挫折，他都盡量還原，讓大家看到哪裡做得好可以肯定，哪些地方需要批評；這本書寫得比較長一點，有500頁，幾乎把所有重大施政都放進去了，但還是有一些沒放進去，這以後再想辦法。