為何幫韓國瑜抬轎？王金平：神明指示

王金平接受電台主持人黃光芹的專訪。（照片：POP搶先爆節目提供） 中評社台北12月20日電（記者 張嘉文）前“立法院長”、中國國民黨“立委”王金平接受電台專訪時爆秘辛說，當初中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜會來找他幫忙，是有企業家帶著韓來，說神明有指示，如果想贏高雄市長這局，就要來找王某某，而韓前後來了他家五、六次，也表明了自己的陸軍需要幫忙，所以他就幫忙籌劃了高雄選戰中的“三山造勢”。



王金平接受名嘴黃光芹的電台節目《POP搶先爆》專訪，黃光芹問到王金平此次幫忙國民黨高雄市長當選人韓國瑜贏得選戰的始末。



王金平說，韓國瑜的競選口號簡單明瞭，的確能打動人心，那一開始韓的空戰頗有成果，韓前後來了五、六次他家，從早期高雄議員怎麼提名，選舉怎麼幫忙等等，後來有企業家也帶著韓來，企業家說得到神明指示，要想當選就要找王某某，韓也說自己有空軍沒陸軍，所以他就來幫忙規劃。



王金平表示，本來他要成立三個後援會，但韓國瑜怕被人家誤用說有走路工之類的，所以成立三山之友會，鳳山、旗山、岡山，當時韓的民調應該跟陳其邁很接近，所以決定鳳山要動員一萬個人，就從農會系統，支持民進黨體系的都拉回來，把議員、里長基本的群眾拉回來，而既有派系的人分布各地，不知道我們要辦什麼活動，就由議員候選人出動宣傳車三天，號召大家出來。



王金平說，第一場的鳳山因為選民最多，這場事先有造勢，擺一萬三千個椅子，但當天動員的人還沒進去一半，就已經滿了，自發性很多。有人一直在講韓國瑜只有空軍沒有陸軍，他就勉勵大家都成為韓的陸軍部隊，小石頭頂著大石頭，所以鳳山出發，夜襲旗山，跨進岡山，等於韓就跟原來高雄縣民眾站在一起了。



王金平強調，農漁民覺得生活困苦，東西賣不出去，所以韓國瑜說貨出去、人進來，讓農漁民覺得能溫飽，而這三場造勢，讓周遭的民宿、計程車、禮品店等得到大量的消費者，所以大家都自動自發來支持，且三場裡面一人一面國旗，氣氛一到，大家搖旗吶喊，國旗飄揚很壯觀感人，氛圍非常強烈，另方面大家用手機開燈，十萬人手機映照出畫面，壯觀又溫馨，感染到全台民眾，所以韓流可以貫穿人民的心，外溢效應就產生了，我們沒有強調這些場是國民黨辦的，但是是國民黨候選人，所以大家都來支持。