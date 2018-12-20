習主席勉勵林鄭“事不避難”開拓新局

港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（中評社 資料圖） 中評社香港12月20日電／習主席讚揚林鄭特首“志不求易、事不避難”，既是對林鄭特首和特區政府過去工作的極大肯定，也是對做好未來工作的一種勉勵。林鄭特首上任以來，不迴避難題和社會的深層次矛盾，對困擾香港多年的問題提出解決辦法，在大是大非問題上堅守底線，展示出政治勇氣和承擔，得到中央的充分肯定。香港的發展還面對許多難題，習主席的講話也是勉勵林鄭特首繼續不避難、不畏難、敢擔當，帶領香港開拓新局面。



國家主席習近平日前會見上任後第二次赴京述職的特首林鄭月娥，聽取了她對香港當前形勢和特區政府工作情況的匯報。習主席讚揚林鄭特首和特區政府一年來發揚“志不求易、事不避難”的精神，取得了良好的成績，並表示支持香港融入國家發展大局，培育新優勢，發揮新作用，實現新發展，作出新貢獻。



為解決深層次矛盾作出承擔



在宏觀管治環境上，香港面對複雜形勢：外圍方面，環球經濟普遍增長乏力，國際金融危機陰霾尚未消散，新一輪不確定性驟然增加；內部方面，貧富懸殊、社會爭議仍然制約香港發展，反對派依然蓄意挑起種種政治風波，阻擾特區政府依法施政。林鄭特首迎難而上，帶領港人共同努力推動香港發展，成績有目共睹：2018年首三季GDP實質增長3.7%，預測全年GDP增長可達3.2%，遠高於過去10年平均2.7%增幅；本港最新失業率為2.8%，就業不足率僅1.2%，基本實現全民就業；施政報告大手筆增加教育、醫療、創科開支，不同階層均分享到經濟發展的成果。



林鄭特首上任以來，不迴避難題和社會的深層次矛盾，在多項困擾香港多年的議題上都作出承擔，提出解決辦法。回顧過去一年，林鄭特首銳意落實管治新猷，集中精力解決市民最關心的經濟民生問題，不少工作令港人印象深刻：



金融方面，縱使業界及公眾對“同股不同權”存在不少分歧，香港市場最終仍就修改上市規則完成改革，多隻新經濟股來港上市，本港今年IPO集資總額有望重回世界第一；



基建方面，反對派將“一地兩檢”政治化，以拉布拖延審議，林鄭特首聯同主要官員以極大耐心向議員和公眾解釋措施的必要性和可行性，力保高鐵香港段配合“一地兩檢”如期通車；



土地方面，林鄭特首提出“明日大嶼”願景大舉填海造地，縱使面對反對派的重重圍攻，但為解決市民最關心的房屋問題，仍然沒有氣餒，繼續推動；



面對行政立法關係僵持，林鄭特首身體力行主動走近不同黨派的立法會議員，又增加到立法會出席答問大會、回應議員質詢的次數，推動社會氣氛趨於和諧。

