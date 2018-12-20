陳雲林中午抵達桃園機場　海基會人員接機

陳雲林20日中午抵達桃園機場，海基會主秘兼文教處長劉克鑫(左三)與國民黨中常委江碩平(左一)接機。(中評社 黃文杰攝) 中評社桃園12月20日電（記者 黃文杰）大陸海協會會長陳雲林今日下午將赴海基會大樓，弔唁已故前海基會董事長江丙坤，中午搭機抵達桃園機場，神情哀傷。海基會主秘兼文教處長劉克鑫與國民黨中常委江碩平接機。



陳雲林搭乘南方航空公司班機，在中午11時59分時抵台，身穿黑西裝的他下飛機後，神情嚴肅，在向媒體點頭致意後，隨即在環宇商務中心安排下完成VIP通關，並驅車離開桃園機場，直奔台北。



陳雲林以個人名義、生前好友身份赴台弔唁，此行不會公開發表談話，但不排除以新聞稿的方式，說明他對江丙坤的追悼和思念。



江丙坤2008年起擔任海基會董事長5年，期間與大陸海協會前會長陳雲林共同完成8次江陳會談、簽署18項協議及達成多項共識，其中尤以《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）最為重要。



陳雲林在2008年、2009年、2010年和2012年，4度為兩岸兩會（海基會與海協會）年度固定舉行的“江陳會”到台灣。



2011年、2012年間，也曾率團來台分別進行經貿、文創交流；2013年應國民黨前主席連戰邀請，來台進行私人訪問。2014年5月率領海協會書畫藝術交流團訪台，是他最後一次訪台。



陳雲林來台，以2008年11月3日參與第2次江陳會談期間，綠營抗議最高點，時任民進黨主席蔡英文率領綠營支持者，以汽油彈、排洩物及石塊“迎接”陳雲林。

