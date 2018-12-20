選2020？王金平：看因緣變化人民決定

王金平接受電台主持人黃光芹專訪。（照片：POP搶先爆節目提供） 中評社台北12月20日電（記者 張嘉文）針對是否會投入2020大選？前“立法院長”、中國國民黨不分區“立委”王金平接受電台專訪表示，他是隨著因緣走，看看因緣怎麼變化，也要掌握因緣變化，該怎麼樣就怎麼樣，現在講太早，而一切由上天決定，人民聲音想法上天會聽到，所以上天決定就是人民的決定，最後要看看民意怎麼樣。



王金平接受名嘴黃光芹的電台節目《POP搶先爆》專訪，王被問到2020大選，“總統”部分國民黨如何進行初選？黨主席吳敦義目前聲望低，大家應該怎麼競爭對黨比較好？



王金平表示，三年多前的提名時程，是5月才開始黨內的“總統”登記初選，所以之前吳敦義說明年5月才要啟動無可厚非，那“立委”部分又是歸“立委”提名，最重要的是，國民黨能夠推出一位人民最能夠接受、最能寄望的人選，黨要大公無私做好研究跟評估，那大家都樂於團結，他尊重黨的制度，也希望是為國民黨找出最好的人選。



至於新北市長朱立倫日前說，人民對他期待很清楚，這樣的態度是昭然若揭，而朱是目前國民黨民調最高，是否為2020適當人選？



王金平哈哈笑說，我們祝福他，希望一切走得很順利。



黃光芹問到，對國民黨來講，未來要體現什麼政治？是韓國瑜的新政治？中生代接班？國民黨大老政治退場？



王金平說，所謂世代，有老壯跟青壯等，年齡不是問題，身體有無健康，心智、理念好，執行面夠，讓人民有信心，能帶給國家新局面，突破國家困境這才重要，那老幹新枝，老的經驗傳承，這比較健康，像法國總統馬克洪很年輕，但現在民調變這麼低，回顧我們幾任的“總統”，都是中生代，結果很快就政權翻轉，這些他不便多說什麼，但怎麼把國家困境解決，走上康莊道路是最重要的。



黃光芹也問，王金平有無未來考量“立委”生涯，會區域選還是不分區？還是政治前途安排其他想法？



王金平說，三年多前的選舉，國民黨候選人沒有氣勢，後來“立委”剩下35席，讓民進黨在“立法院”要的都通過，造成國家亂境，未來的選舉，國民黨任何候選人出來，相信母雞會比三年前有氣勢，人民對國民黨期待也應該會高一點，未來“立委”席次應該會不一樣，他的部分不會去想這問題。



王金平說，也不是水到渠成，“這麼久了，我還在這裡幹什麼？”，還在想這問題，他不敢講什麼歷史定位，這部分不便多說，相信未來國民黨“立院”席次會多，但跟他有無在“立法院”沒有關係。