馬英九新書釋善意：王金平很幫忙非藍皮綠骨

馬英九20日舉行新書發表會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月20日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午舉行《八年執政回憶錄》新書發表會，交待過去執政中央時的感想、反省與檢討。外界好奇他如何描述2013年9月的“馬王政爭”？他強調新書裡提“九月風暴”而非“政爭”，因為當時他是依法行政不得不做，而且王金平雖然被說是藍皮綠骨，可他書中也有幫王金平澄清。



《八年執政回憶錄》由馬英九口述，“總統府”前副秘書長、新北市副秘書長蕭旭岑執筆，上午與會政商名流有前“總統府”秘書長廖了以、前“行政院”秘書長蕭家淇、以及“立委”陳學聖及二二八紀念館館長長廖繼斌等4人。



媒體問書中談及當年的“馬王政爭”，馬英九說明，書裡提“九月風暴”，並非“政爭”，並說林益世等人雖然也是他好朋友，但犯了法也是依法處理，並表示王金平雖然被說是藍皮綠骨，但他書中也有幫王金平澄清。



他舉例，10年前Long Stay時，也有去王金平務農的表哥家住，當時他詢問牛老了怎麼辦，對方回應“那是家人，怎麼會把家人吃掉？”他覺得這說法很傳神，並強調他與王金平的關係沒有像外界想像的一樣，只是當時事情不處理無法服眾。



馬英九在新書裡表示，縱使和王金平理念不完全一致，但是對黨國看法一致是可以合作的，多次表達“王院長比較老派，但不是壞人”、“我沒有對王院長個人有過成見”、“我憑良心講，不是在幫院長講話，但他確實很幫忙的”。



媒體提問，書中提到“九月風暴”某種程度助長反服貿太陽花學運？



馬英九表示，最重要的是學運主要有個目的，然後即使離開現場也能儘快實現，他們說要趕快制定《兩岸協議監督條例》，但一上任後什麼事都不做，然後兩岸服貿協議擺在那裡動也不動，他為何會說他們把台灣害死、害慘就是這個道理。當時中共推動第12個5年計劃，其中服務業是重點，當時台灣的服務業超過大陸，如果藉這個機會去的話會讓台灣服務業得到很大的發展，但這機會一去不返，這有點像連戰當年提亞太營運中心的構想，當時他第一個反應是跨世紀的好棋，沒想到一個“戒急用忍”就沒了；當時《華爾街日報》的社論以太陽花學運評論“台灣自甘落後”，他看到這社論不知多麼難過。